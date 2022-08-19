بعثة الأخضر تصل الجزائر.. “بداية رحلة كأس العرب للناشئين”

وصل وفد منتخب الشباب السعودي ظهر اليوم، “الجمعة”، إلَّى الجزائر، استعدادا للمشاركة فِيْ كأس العرب 2022 تحت 17 عاما.

تستضيف مدينة وهران الجزائرية كأس العرب لأقل من 17 عاما حتى 8 سبتمبر المقبل.

وكان فِيْ استقبال الوفد السعودي لدى وصوله مطار هُواري بومدين الدولي، سفِيْر خادم الحرمين الشريفِيْن بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، ونائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جمال مربوك، وموظفو الاتحاد. السفارة واتحاد الجزائر.

ومن المقرر أن تتوجه البعثة الخضراء إلَّى وهران صباح غد “السبت” استعدادا للمشاركة فِيْ كأس العرب للناشئين.

قرعة السعودية فِيْ كأس العرب للناشئين

قرعة كأس العرب تحت 17 سنة “وهران 2022” تعَنّْي أن المنتخب السعودي قد وقع فِيْ المجموعة الرابعة أمام مصر وسوريا ولبنان.

تحقق من الجدول الكامل لكأس العرب تحت 17 سنة

يستعد الاتحاد العربي لكرة القدم لتنظيم البطولة العربية الثالثة فِيْ عام 2022، بعد كأس العرب للكرة الخماسية وكأس العرب لفرق الشباب تحت 20 سنة والتي توج بها منتخب الشباب السعودي.

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 سنة 2011 التي نظمتها المملكة، حيث فاز الأخضر باللقب بعد فوزه على سوريا فِيْ النهائي (4-3).

وبلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2014، قبل أن يكتف بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام العراق بهدفِيْن نظيفِيْن.

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