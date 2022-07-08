بعثة من البنك الدولي تطير إلَّى لبنان.. توفر شبكة أمان غذائية

تلقى وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام رسالة من البنك الدولي يبلغه فِيْها أن وفدا من البنك سيزور بيروت بين 18 و 26 تموز / يوليو.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلَّى تقديم الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لتوريد القمح بشكل خاص. وسيتبع عملية الموافقة البرلمانية على المشروع، وسيقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات اللازمة لفعالية المشروع، بما فِيْ ذلك خطة المشتريات، ودليل العمليات، والاتفاقيات الإدارية.

وقال سلام “نحن واثقون من أن هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين على تطويره والنجاح فِيْه سيؤمن استقرار استيراد لبنان من القمح، خاصة وأن دول الشرق الأوسط ولبنان فِيْ طليعة الخطر المحدق باتجاه تأمين القمح فِيْ الأشهر المقبلة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية “.

وأضاف “سيوفر المشروع شبكة أمان غذائية تتمثل فِيْ الخبز للمواطنين ضمن برنامج يرشد وينظم الدعم لحماية المستهلك ويحافظ على سعر مدعم للخبز فِيْ ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والقوة الشرائية المنخفضة”.

وتابع “سيساهم المشروع أيضًا فِيْ تطوير وتدريب الإدارة على خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية”.

وقال نتمنى جميعاً أن يتخذ مجلس النواب قراراً بشأن هذا المشروع الطارئ بأسرع ما يمكن لضمان الاستقرار فِيْ خبز اللبنانيين والحد من تداعيات سياسات الدعم السابقة التي أنهكتهم والتي لا نستطيع المضي قدماً فِيْها.

وأوضح “الأهم أننا نجحنا فِيْ تقديم برنامج حضاري بأعلى المعايير الدولية يعالج قضية الغذاء والضمان الاجتماعي بامتياز احتراما لمعيشة المواطن اللبناني”.

فِيْ مايو الماضي، حصل لبنان على موافقة رسمية من مجلس إدارة البنك الدولي للحصول على قرض طارئ لدعم واردات القمح بقيمة 150 مليون دولار.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلَّى “تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي انقطاع قصير الأجل فِيْ الإمدادات والمساعدة فِيْ تأمين الخبز بأسعار معقولة للأسر الفقيرة والمحتاجة، بما فِيْ ذلك … اللاجئون فِيْ لبنان”.

يجب صرف هذا القرض بموافقة مجلس النواب اللبناني، وهُو ما لم يحدث حتى الآن.

فِيْ المقابل هاجم وزير الاقتصاد المخابز والمطاحن فِيْ لبنان واتهمها بالسرقة، مبيناً أن لديه أرقاماً ووقائع ووثائق تؤكد ذلك.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلَّى أن “سياسات الدعم العشوائية هِيْ التي أوصلتنا إلَّى ما نحن عليه اليوم، وقد ورثناها فِيْ وزارة الاقتصاد”.

وشدد على أن “موضوع دعم القمح تم وضعه بآليات تنفِيْذه من قبل الحكومة السابقة، بعد أن تم اتخاذ قرار دعمه بنسبة 100٪”، لافتا إلَّى أنه “عَنّْدما بدأنا العمل تناولنا التداعيات. من هذه القرارات وبدأنا نفهم الاخطاء ونقاط الضعف خاصة عَنّْدما تفاقمت الازمة “.

وأكد سلام “لسنا من مؤيدي دعم السلع، وهناك العديد من الدول التي لديها برامج دعم، وهِيْ مطلوبة عَنّْدما يحتاجها الناس”. وشدد على أن “الحكومة تقرر متى توقف الدعم، وأنا أقبله فقط من خلال خطة البنك الدولي”.

علما بأن “من باع ربطة خبز ب 20 و 30 ألف جنيه فهُو (سارق).

وشدد على أنه “اليوم لا نستطيع مواجهة اللص والمهرب وحدهما”، مبينا أن “التقارير تفِيْد بأن التهريب وصل إلَّى 40٪”، مبينا أن “40 ألف طن من الدقيق ستصل خلال الأسبوعين المقبلين، حتى يكون موسم الصيف المقبل. كن هادئ.”

تفاقم نقص الخبز بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا، التي تزود لبنان بمعظم احتياجات القمح، وعجز بيروت عَنّْ تخزين احتياطيات القمح منذ تدمير أكبر صوامعها فِيْ انفجار ميناء بيروت عام 2022.

يشهد سوق الخبز اللبناني اليوم احتكارًا وسوقًا سوداء وتهريبًا من قبل بعض المطاحن الكبيرة التي تحظى بدعم سياسي.