بعجينة طرية ومورقة توريق أصنعي خبز التورتيلا السريع بطريقة ناجحة لعمل ألذ الحشوات

يتميز خبز التورتيلا بكونه طبقة رقيقة جدًا من الخبز، وله طعم جميل ولذيذ، فلا داعي لشراء خبز التورتيلا، يمكنك صنعه بنفسك فِيْ المنزل بالمكونات المتوفرة فِيْ كل مطبخ، وبتكلفة. التي تناسب احتياجاتك. الكل، وهُو عبارة عن خليط من الدقيق والماء والملح وزيت الزيتون وطاولة الخبز، ثم يوضع فِيْ وعاء على نار خفِيْفة، ونقدمه لكَمْ بطريقة سهلة وبسيطة، وكَمْية المكونات التي نختارها ستوفرها كافِيْة لعدد كبير من الناس، ويمكن حشوها بخبز التورتيلا الحَلْو مثل الشوكولاتة والنوتيلا وغيرها، ويمكن حشوها بالمالحة مثل الفاهِيْتا أو شاورما الفراج أو اللحم المفروم أو الجبن المختلط، يمكن تقديم خبز التورتيلا مع العسل الأبيض والجبن القريش.

هذه هِيْ مكونات خبز التورتيلا

ثلاثة أكواب طحين كبيرة

كوب كبير ونصف من الماء الدافئ

نصف ملعقة صغيرة ملح

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الخبز

ملعقة صغيرة من السكر

كيفِيْة صنع خبز التورتيلا اللذيذ