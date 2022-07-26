بعجينة طرية ومورقة توريق أصنعي خبز التورتيلا السريع بطريقة ناجحة لعمل ألذ الحشوات

يتميز خبز التورتيلا بكونه طبقة رقيقة جدًا من الخبز، وله طعم جميل ولذيذ، فلا داعي لشراء خبز التورتيلا، يمكنك صنعه بنفسك فِيْ المنزل بالمكونات المتوفرة فِيْ كل مطبخ، وبتكلفة. التي تناسب احتياجاتك. الكل، وهُو عبارة عن خليط من الدقيق والماء والملح وزيت الزيتون وطاولة الخبز، ثم يوضع فِيْ وعاء على نار خفِيْفة، ونقدمه لكَمْ بطريقة سهلة وبسيطة، وكَمْية المكونات التي نختارها ستوفرها كافِيْة لعدد كبير من الناس، ويمكن حشوها بخبز التورتيلا الحَلْو مثل الشوكولاتة والنوتيلا وغيرها، ويمكن حشوها بالمالحة مثل الفاهِيْتا أو شاورما الفراج أو اللحم المفروم أو الجبن المختلط، يمكن تقديم خبز التورتيلا مع العسل الأبيض والجبن القريش.
هذه هِيْ مكونات خبز التورتيلا
- ثلاثة أكواب طحين كبيرة
- كوب كبير ونصف من الماء الدافئ
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون
- ملعقتان صغيرتان من مسحوق الخبز
- ملعقة صغيرة من السكر
كيفِيْة صنع خبز التورتيلا اللذيذ
- فِيْ البداية، نحضر وعاءًا، ثم نضع فِيْه الدقيق الأبيض المنخل والملح والسكر والبيكنج باودر ونقلب هذه المكونات الجافة حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- ثم نضيف تدريجياً الماء الدافئ بالزيت ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة، ونحتفظ بها فِيْ المطبخ لمدة خمس وعشرين دقيقة للراحة.
- بعد مرور الوقت، نقطع عجينة التورتيلا إلى كرات متوسطة، ثم نمد كرة العجين على سطح مستوٍ نرش عليها قليل من الدقيق، ثم نمدها بعصا.
- نستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة بشكل دائري وسمك رقيق، ثم نضع مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة حتى تصبح ساخنة.
- ثم نضع العجينة حتى تتحول إلى اللون الأحمر، ثم نقلب العجينة إلى الجانب الآخر، ويمكن ترتيبها على صفِيْحة كبيرة، ووضعها فِيْ الفرن.
- وتتكرر هذه العملية مع جميع كرات العجين حتى يتم استهلاك الكَمْية بالكامل، وإذا أمكن تخزين نفس الكَمْية فِيْ الفريزر بالثلاجة، تكون التورتيلا جاهزة للحشو وللتقديم بنكهة جميلة.