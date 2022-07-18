بعجينة قطنية طريقة عمل الكرواسون المحشي بمكونات غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ احَلْي وأطعم من الجاهز

كيف تصنع الكرواسون الكرواسون عبارة عن منتجات مخبوزة فرنسية وهِيْ عبارة عن طبقات من العجين محشوة بالشوكولاتة أو المربى أو العسل.
كيفِيْة صنع الكرواسون
المكونات
- كوب دقيق أبيض.
- ربع كوب حَلْيب سائل.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- قليل من الملح.
- ربع كوب ماء دافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملاعق زبدة.
- بيض مخفوق
للحشو
- مكعبات الشوكولاتة
طريقة
- سخني الحَلْيب وأضيفِيْ الملح والسكر وقلبي حتى يذوب.
- نضع الدقيق مع الخميرة ونخلط جيداً.
- أضف الحَلْيب وابدأ فِيْ العجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- نضع الماء ونعجن العجينة ونغطيها بقطعة قماش قطنية.
- تترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر.
- نأخذ العجين وننشره على الرخام بالقياس.
- ادهني العجينة جيداً بالزبدة.
- شكلي العجينة على شكل مثلثات متوسطة الحجم.
- ضعي قطعة شوكولاتة فِيْ كل مثلث.
- نلف المثلث من الجانب المقابل للجزء الأكبر إلى الأصغر.
- كرر العملية حتى تنتهِيْ من الكَمْية الحالية.
- نقوم بتكديس الكرواسان على صينية مدهُونة بالقليل من الزبدة، مع ترك مسافة كافِيْة بين كل قطعة والأخرى بحيث يتضاعف حجمها أثناء الترسيب.
- دهن الوجه بالبيض المخفوق ويمكنك إضافة القليل من السمسم على الوجه.
- نضع الكرواسان فِيْ الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتحولوا إلى لون ذهبي.
- أخرج الكرواسان من الفرن واتركه يبرد.
- قدم الكرواسون مع الحَلْيب أو القهُوة أو مشروب الشوكولاتة.
- يمكن تزيين الوجه بالشوكولاتة أو صلصة الكراميل.
طريقة عمل صلصة الكراميل
المكونات
- نصف كوب سكر.
- كوب حَلْيب سائل.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة
- فِيْ قدر صغير على نار خفِيْفة، نضع السكر ونتركه حتى يذوب تماماً ويتحول لونه إلى البني.
- أضف الحَلْيب واتركه متجانسًا.
- دعها تنضج وتضاف الزبدة.
- عندما تحصلين على القوام المرغوب، ارفعي صلصة الكراميل عن النار واتركيها حتى تبرد وجاهزة للاستخدام.