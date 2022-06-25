بعجينة قطنية طريقة عمل خبز بلدي فِيْ البيت بخطوات سهلة وسريعة وبطعم هش وخفِيْف

تعتبر طريقة عمل الخبز البلدي الخبز البلدي من ألذ أنواع الخبز المعروف والمستخدم فِيْ مصر بشكل عام، وهُو من أفضل الأنواع لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، ويساعد على الهضم ولا يمكن تعويضه فِيْ الوجبات. ويمكن تحضيرها بسهُولة وبدون تكلفة عالية. نقدم لكَمْ اليوم طريقة صنع الخبز البلدي فِيْ المنزل.

طريقة عمل الخبز البلدي

المكونات

1 كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو دقيق القمح الكامل.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

قليل من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

استجابة للفرد.

ماء للعجن حسب الحاجة.

طريقة

فِيْ وعاء عميق، نخل الطحين الأبيض مع الدقيق البني ونخلطهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

نضع الخميرة مع الملح والسكر على الدقيق ونخلط المكونات.

أضف الماء شيئًا فشيئًا مع الاستمرار فِيْ العجن حتى يتحقق القوام المطلوب.

ضعي قطعة من القماش القطني على العجينة واتركيها لمدة ساعة تقريبًا حتى تتخمر.

عندما تخمر العجينة جيداً، ننشر كَمْية صغيرة من الخليط على السطح ونبدأ فِيْ تقطيع العجين إلى كرات متوسطة الحجم.

نترك كرات العجين على الردف ونتركها ترتاح مرة أخرى لمدة ساعة.

نقوم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة عالية.

نبدأ فِيْ مد العجين بواسطة درفلة ونجعلها متوسطة السماكة.

ضعي الخبز فِيْ صينية الفرن الساخنة حتى يتماسك ويرتفع من الجانب.

أخرجي الخبز من الفرن وضعيه على قطعة قماش قطنية ليبرد.

نكرر هذه العملية حتى يتم استنفاد المبلغ الحالي.

عند تبريده تمامًا، يمكن تخزينه فِيْ أكياس بلاستيكية داخل الفريزر وإخراجها حسب الحاجة.

يتم تقديم الخبز مع جميع الوجبات كغذاء أساسي على المائدة.

يستخدم فِيْ صنع السندويشات والحواوشي، كَمْا يستخدم فِيْ تحضير الفتة.

لا يمكن صنع الخبز إلا بالدقيق الأبيض.

يمكن أيضًا صنع الخبز البلدي من دقيق القمح الكامل فقط لجعله أكثر صحة.

فوائد الخبز البلدي