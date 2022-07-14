بعدما أخفتهCNN..الصرامي يكشف اسم النادي السعودي المفاوض لرونالدو

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عَنّْ اسم النادي السعودي الراغب فِيْ التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفِيْ الساعات القليلة الماضية، ظهرت شبكة CNN الناطقة بالبرتغالية، لتعلن أن ناديًا سعوديًا دخل فِيْ مفاوضات لضم مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، رافضًا الكشف عَنّْ اسم النادي السعودي.

وأشارت شبكة CNN البرتغالية إلَّى أن العرض السعودي يشمل منح مانشستر يونايتد 30 مليون يورو لإتمام العقد، إضافة إلَّى استلام رونالدو 250 مليون يورو لمدة موسمين، بمعدل 125 مليون يورو فِيْ الموسم، بالإضافة إلَّى 20 مليونًا للوكلاء. من أجل تسوية الاتفاقية.

لا تزال هناك تكهنات حول مستقبل رونالدو بعد أن أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته فِيْ مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف، وفقًا لتقارير إنجليزية.

لكن قبل لحظات، كشف سعود الصرامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، الخميس، عَنّْ اسم النادي السعودي الذي يريد ضم كريستيانو رونالدو.

وكتب الصرامي “أخبار سي إن إن البرتغالية صحيحة، والمقصود بنادي الهلال، لكن المبلغ المذكور غير صحيح”.

وتابع المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر عَنّْ قيمة العملية “إنها أقل بكثير مما أعلنته القناة المقربة من النجم الدولي كريستيانو رونالدو”.