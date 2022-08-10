بعدما اشيع خبر القبض عليها فِيْ المطار.. فرح الهادي تكشف سبب اختفائها

يتعرض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامات إذا اختفوا عَنّْ الأنظار لفترة، وهذا ما حدث لفرح الهادي التي انسحبت من مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع انتشار أنباء عَنّْ اعتقال الأجهزة الأمنية فِيْ الكويت أحد المشاهِيْر الخليجيين لدى وصوله إلَّى مطار الدولة بعد عودته من الخارج.

ولخص اسم مصممة الازياء الكويتية فرح الهادي وشقيقتها شوق فِيْ قضية اعتقال الاجهزة الامنية الكويتية لممثلة خليجية بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية وشرب الخمر خاصة بعد تعرضها للاعتقال. وأشار إلَّى أن النجمة تنتمي إلَّى فئة “البدون”.

بعد توجيه أصابع الاتهام إلَّى شوق وفرح الهادي، معتبرين أنهما من “البدون”، خرجت الأخيرة بمقطع فِيْديو كشفت فِيْه سبب اختفائها من مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ونفت بشكل غير مباشر كل الشائعات التي تم تداولها.

قالت فرح إن الظروف القاسية التي عاشتها هِيْ وزوجها عقيل الرئيسي فِيْ الأسابيع الأخيرة منعتهما من الظهُور على حساباتهما الخاصة، بعد وفاة والد عقيل.

وشكرت فرح كل من استفسر عَنّْها وقدمت تعازيها لها ولزوجها، مشيرة إلَّى أن عقيل تتحسن ببطء قائلة “طبعا أنت تعرف الظروف التي حدثت فِيْ الأسابيع التي كنا فِيْها، والتي جعلتنا تختفِيْ ولا نعرف (..) وشكرا على حق كل انسان اذا عزاني او عزاني. عقيل بوفاة والده والحمد لله على كل حال. الحمد لله. عقيل أفضل قليلا. أنت تحاول إعادة أموالك إلَّى نمط حياتك. الحمد لله على أي حال.

من جهته، خرج عقيل قبل يومين ليطمئن أتباعه على حالته، مشيرًا إلَّى أنه يحاول العودة إلَّى حياته الطبيعية.

يشار إلَّى أن مواقع إخبارية محلية تداولت خبر توقيف فنانة خليجية معروفة لدى وصولها إلَّى مطار الكويت، بعد أن تبين أن النيابة كانت تبحث عَنّْها أثناء قيامها بختم جواز سفرها، متهمة. من استهلاك المؤثرات العقلية. المواد والكحول قبل عام.

وقالت المصادر إن الفنانة التي لم يذكر اسمها أو الكشف عَنّْ هُويتها بعد، اعتقلت تمهِيْدا لإحالتها إلَّى النيابة.

كشف حمد الساري، اللواء المتقاعد والكاتب الصحفِيْ، أن الممثلة تنتمي إلَّى “البدون”، وهِيْ فئة المقيمين بشكل غير قانوني فِيْ الكويت، قائلاً “المعروف بحامل جواز السفر وفق المادة 17 هُو التسليم. لأطفال فئة “البدو” فِيْ أوقات معينة وتحت ظروف معينة، مثل الرحلة الاستكشافِيْة للدراسة فِيْ الخارج أو العلاج “.

وزعم البعض أن المتهمين قد يكونان شوق الهادي أو فرح الهادي، خاصة وأنهما ينتميان إلَّى نفس فئة “البدون”.