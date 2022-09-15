بعد أزمة النصر.. قطري يستعد لـ”خطف” كنو من الهلال

فِيْ مفاجأة كبيرة، دخل ناد قطري كبير فِيْ مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل. للتعاقد مع النجم الدولي محمد كنو متوسط ​​ميدان فريق كرة القدم الأول.

كانو، 28 عاما، محتجز حاليا ؛ عَنّْ تجديد عقده مع الهلال، رغم توقيعه مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، بعد دخوله الفترة المجانية لعقده، فِيْ يناير الماضي.

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لم يشارك النجم الدولي فِيْ أي مباراة رسمية خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ؛ سينتهِيْ حظره رسميًا فِيْ 28 أكتوبر.

* السد يتفاوض مع الهلال على “ضم” كنو رسمياً

أعلن المنفذ الرياضي والمصور عبد العزيز بن عمر أن إدارة نادي السد القطري قدمت عرضا رسميا للهلال. للتعاقد مع محمد كنو.

وأشار ابن عمر إلَّى أن كنو “مرجح” انتقاله إلَّى فريق نادي السد الأول لكرة القدم. سيكون خلال سوق الشتاء المقبل “يناير 2023”.

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وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن النادي القطري أصر على حسم الصفقة لصالحه رغم صعوبة التخلص من اللاعب. لأن الفريق تم رفض العقود.

يشار إلَّى أن محمد كانو قد لعب فِيْ الفريق الأول لنادي الهلال، منذ صيف 2017، عَنّْدما انتقل إليه من الاتفاق ؛ وأحرز 12 هدفا وصنع 13 آخرين فِيْ 163 مباراة رسمية.