بعد أزمة الهلال والنصر.. قرار جديد من “التحكيم”

فِيْ مفاجأة مدوية، اتخذ مركز التحكيم الرياضي قراراً رسمياً جديداً. إلَّى جانب أزمة الهلال والنصر فِيْ قضية النجم الدولي محمد كنو.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. فِيْ إطار تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، رغم توقيعه على منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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خلال الساعات القليلة الماضية تقدمت إدارة الهلال بطلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم الرياضي. وسط تأكيدات بأن الحظر سيرفع مؤقتًا وأن فريق كرة القدم الأول سيسمح لـ “التوظيف” ؛ لحين صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

هذه المطالبات ؛ وجاءت مع إصلاح مركز التحكيم الرياضي، بأحكام المادة 29 من القواعد الإجرائية، فِيْما يتعلق بطلب التدابير المؤقتة.

تم تغيير نص الشرط الثاني من المادة 29 من “الخوف من الضرر إذا لم يتم اتخاذ التدبير المؤقت” إلَّى “الخوف من مرور الوقت إذا لم يتم اتخاذ التدبير المؤقت”.

إلا أن “التحكيم” أصدر بيانًا رسميًا، أكد أن هذه التعديلات تمت فِيْ 12 مايو 2022، ولن تنطبق فِيْ قضية كنو التي وصلت إلَّى المركز، قبل هذا التاريخ.

* تغييرات إدارية فِيْ مركز التحكيم الرياضي

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة الرياضية أن مركز التحكيم الرياضي أجرى بعض التغييرات الإدارية على قائمته.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن هذه التغييرات ؛ ينشأ فِيْ ضوء البحث المستمر عَنّْ “المراجحة” فِيْ تطوير عمله.

جدير بالذكر أن النصر هدد بتقديم شكوى رسمية ضد مركز التحكيم الرياضي، فِيْ حال تم تطبيق التعديلات على المادة 29 على قضية كنو.