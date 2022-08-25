بعد أزمته.. أبو الليف يطالب بالتحقيق فِيْ أرصدة زوجات أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين

كشف الفنان المصري نادر أبو الليف، تفاصيل مرضه الأخير، ودخوله المستشفى بعد ذلك، وإدخاله العَنّْاية المركزة.

وقال أبو الليف فِيْ لقائه مع “العرب اليوم” إن سبب أزمته الصحية هُو الإرهاق من التدريبات على المسرحية التي كان يشارك فِيْها.

كَمْا أكد أن ما حدث له كان بسبب الحسد، وهُو ما ورد فِيْ القرآن، بعد تعرضه لأزمات عديدة فِيْ الآونة الأخيرة، كان أبرزها اعتلال صحته وبقاء أسرته على قيد الحياة من حادث. بشارع العلمين الجديدة.

وأضافت أبو الليف أنها ما زالت تحاول رغم كل الصعوبات التي مرت بها أن تتمكن من تربية أطفالها، لكن هذا تسبب فِيْ إضعاف عضلة قلبها، كَمْا أنها تعاني من مشاكل كثيرة فِيْ رئتيها.

وأوضح الفنان المصري أن اتحاد المهن الموسيقية تخلى عَنّْه، وأبلغه أن العضو العامل بالنقابة يتقاضى 15٪ من حق العلاج، قائلاً “أنا أعمل معهم، أدفع 88 ألف جنيه!”.

وأشار نادر أبو الليف إلَّى أن نقابة المهن الموسيقية لم ترد عليه بعد بشأن دفع مصاريف المستشفى الخاصة التي تسلمها مؤخرًا.

وطالب أجهزة الدولة المصرية بالتدخل لمعرفة كشوف حسابات اتحاد المهن الموسيقية وكَيْفَِيْة زيادة حسابات زوجات أعضاء مجلس الاتحاد فِيْ السنوات الأخيرة.