بعد أزمته مع النصر.. أبو جبل على أبواب الانتقال إلَّى هذا النادي

كشفت تقارير إعلامية أن هناك مفاوضات بين البنك الأهلي المصري وحارس المرمى الدولي محمد أبو جبل، بهدف التعاقد مع اللاعب، لدعم فريق كرة القدم الأول فِيْ الموسم الرياضي المقبل.

أفادت تقارير مصرية أن حارس مرمى الزمالك السابق تلقى عرضا من البنك الأهلي لكن المفاوضات علقت مؤقتا ؛ لأن هناك خلاف فِيْ بعض الأمور المالية.

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يتوسط أحد أعضاء الجهاز الفني لإغلاق الصفقة، وطالب مسؤولو النادي بالتعاقد مع محمد أبو جبل.

وكان النصر قد حصل على توقيع الحارس الدولي محمد أبو جبل، فِيْ فبراير الماضي، بعد تألق الحارس مع المنتخب المصري فِيْ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، والذي أقيم فِيْ يناير الماضي، وشهد فوز الفراعَنّْة. الميدالية الفضية. .

وأعلن حارس مرمى الزمالك السابق، محمد أبو جبل، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر أمام المحكَمْة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، بسبب تراجع النادي عَنّْ ضم اللاعب. وقع عقدا معه. له، للمطالبة بكامل مدة العقد المالي مع النصر، مع ما يثبت حدوث ضرر للاعب (انظر البيان كاملاً).

من جهة أخرى أصدر نادي النصر بيانا رسميا أكد فِيْه أن حارس المرمى محمد أبو جبل قدم معلومات كاذبة عَنّْ تعاقده مع الزمالك أثناء التوقيع مع النصر، موضحا أن العقد باطل مع النادي. . نية تقديم شكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي “فِيْفا” للمطالبة باسترداد قيمة العقد الذي يمتد حتى صيف 2025، 450 ألف دولار (انظر البيان كاملاً).

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