أعلن البنك الأهلي المصري عَنّْ تعاقده الرسمي مع الحارس الدولي محمد أبو جبل فِيْ صفقة انتقال مجانية، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة.

كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اللواء أشرف نصار، عَنّْ تعاقده مع حارس مرمى الزمالك السابق محمد أبو جبل لمدة 3 مواسم، بناءً على رغبة المدرب خالد جلال.

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وكان النصر قد حصل على توقيع الحارس الدولي محمد أبو جبل، فِيْ فبراير الماضي، بعد تألق الحارس مع المنتخب المصري فِيْ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، والتي أقيمت فِيْ يناير الماضي، وشهدت فوز الفراعَنّْة. الميدالية الفضية. .

وأعلن حارس مرمى الزمالك السابق، محمد أبو جبل، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر أمام المحكَمْة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، بسبب تراجع النادي عَنّْ ضم اللاعب. وقع عقدا معه. له، للمطالبة بكامل مدة العقد المالي مع النصر، مع ما يثبت حدوث ضرر للاعب (انظر البيان كاملاً).

من جهة أخرى أصدر نادي النصر بيانا رسميا أكد فِيْه أن حارس المرمى محمد أبو جبل قدم معلومات كاذبة عَنّْ تعاقده مع الزمالك أثناء التوقيع مع النصر، موضحا أن العقد باطل مع النادي. . نية تقديم شكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي “فِيْفا” للمطالبة باسترداد قيمة العقد الذي يمتد حتى صيف 2025، 450 ألف دولار (انظر البيان كاملاً).

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