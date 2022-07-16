بعد أسابيع من الإضراب.. كَيْفَ تبدو الحياة فِيْ لبنان المثقل بالأزمات

ضاعف الإضراب المستمر لموظفِيْ الإدارة العامة فِيْ لبنان، والذي انتهى أسبوعه الرابع، من أزمات الحياة اليومية للشعب اللبناني.

وينذر الإضراب بتعقيد أزمة المحروقات، إضافة إلَّى تعطيل المطار وربما الميناء والمرافق العامة الأخرى، وحركة التصدير والاستيراد، ما يمهد الطريق لتعطيل الدولة بكل مفاصلها.

دخل إضراب موظفِيْ الإدارة العامة حيز التنفِيْذ فِيْ الثالث عشر من يونيو احتجاجا على عدم تلبية الدولة لمطالبهم، وأهمها تصحيح أجورهم وزيادة بدلات النقل والمزايا الصحية بعد انخفاض قيمة رواتبهم إلَّى أدنى مستوياته.

لم تنجح كل اللقاءات والاجتماعات التي عقدها ممثلوهم مع الحكومة فِيْ الوصول إلَّى حل.

فِيْ خطوة جديدة اجتمع رؤساء الوحدات فِيْ مديرية المالية العامة لمناقشة خطوات التصعيد، وقرر الاجتماع عدم العودة إلَّى العمل إلا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع الرواتب وفق صيغة 8000 ليرة لبنانية. مقابل الدولار.

يقصد بوقف المالية العامة وقف جميع معاملات الدولة، لا سيما تلك المتعلقة بصرف رواتب الموظفِيْن والموافقات على الضرائب والرسوم، بالإضافة إلَّى موافقات عمليات التصدير والاستيراد.

وحذر موزعو وقود من أن استمرار الإضراب سيؤدي إلَّى وقف استيراد سفن الوقود، وستتوقف الإجازات، ما ينذر بأزمة وقود فِيْ البلاد.

كَمْا أعلن موظفو خدمة الأرصاد الجوية أنهم سيتوقفون عَنّْ العمل اعتبارًا من 18 يوليو لتأمين حد أدنى من المعيشة والاستمرارية، خاصة وأنهم يعملون ساعات إضافِيْة ويتقاضون رواتب لا تزيد عَنّْ 80 دولارًا.

يطالب موظفو القطاع العام بتحويل رواتبهم من الليرة اللبنانية إلَّى الدولار حسب سعر الصرف الرسمي وتدفع لهم على أساس معدل 8000 ألف ليرة أي إذا كان راتب الموظف واحد ونصف. مليون جنيه، أي ما يعادل 1000 دولار بسعر الصرف الرسمي، يصبح 8 ملايين جنيه حسب سعر الصرف. صرف 8 آلاف جنيه.

بالإضافة إلَّى منحهم بطاقات مسبقة الدفع من الحكومة تتيح لكل موظف الحصول على كَمْية من البنزين مقدرة حسب مسافة منزله من مكان عمله.

من جهة أخرى، طرحت الحكومة اللبنانية بعض الحلول التي تؤدي إلَّى تقديم مساعدة مالية تعادل قيمة الراتب الشهري، بشرط ألا تتجاوز 6 ملايين ليرة، مع بدل تحويل 95 ألف ليرة عَنّْ كل يوم عمل (كان 65 ألف جنيه) وزيادة المساعدات الاستشفائية ثلاث مرات.

فِيْ المقابل أكدت مصادر وزارية مسؤولة لـ “العرب اليوم نيوز”، عدم قدرة الدولة على رفع الأجور، لا سيما أن مداخيل الدولة متدنية للغاية والبلاد بلا ميزانية حتى الآن.

من جهتها أكدت نقيب موظفِيْ الإدارة العامة نوال نصر استمرار الإضراب المفتوح ما دامت أسباب الإضراب قوية وملحة.

وقالت لـ “العرب اليوم نيوز” “لو عشنا فِيْ دولة طبيعية لما حدث شيء اسمه إضراب”.

وقالت “كل اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين فشلت”، وأضافت “راتب موظف القطاع العام 125 دولاراً، وهذا لا يكفِيْ لدخول السوبر ماركت مرة واحدة”.

واستجابة لدعوات تقليص القطاع العام لارتفاع تكلفته قالت “هذا العمل بدأ بالفعل وكل من وجد عملاً فِيْ الخارج غادر.

واعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن أصحاب الدخل الثابت أو المحدود الذين يتلقون دخلهم بالليرة اللبنانية هم الأكثر تضررا من انهِيْار سعر صرف الليرة.

ولفت إلَّى أن “تمويل زيادة الأجور من خلال المزيد من طباعة الليرة اللبنانية كَمْا يحدث الآن سيرفع سعر صرف الدولار أكثر، وبالتالي ستستمر القوة الشرائية فِيْ التراجع”.

تلقى وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام رسالة من البنك الدولي يبلغه فِيْها أن وفدا من البنك سيزور بيروت بين 18 و 26 تموز / يوليو.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تهدف البعثة إلَّى تقديم الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لتوريد القمح بشكل خاص. وسيتبع عملية الموافقة البرلمانية على المشروع، وسيقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات اللازمة لفعالية المشروع، بما فِيْ ذلك خطة المشتريات، ودليل العمليات، والاتفاقيات الإدارية.