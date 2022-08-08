بعد أنباء اعتزاله.. انفراجة في أزمة غرامة محمود كهربا

كشفت تقارير إعلامية عن انفراج في الأزمة بشأن غرامة محمود عبد المنعم كهربا أول لاعب كرة قدم بالنادي الأهلي.

حيث أيدت المحكمة الرياضية السويسرية حكما لصالح نادي الزمالك، حيث تم فرض غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، بمبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5٪ فائدة على المبلغ. من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ دفع المبلغ الاجمالي.

وأكدت تقارير أن شركة كرة القدم بالنادي الأهلي ستتحمل نصف غرامة الكهرباء، مع خصم النصف الآخر من عقده مع النادي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون اللاعب مع النادي من الموسم الجديد ورفض إقراضه.

جدير بالذكر أن هناك أنباء تفيد بأن محمود عبد المنعم كهربا يفكر في التقاعد الدائم.