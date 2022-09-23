بعد أنباء انفصاله.. تامر حسني يطرح أغنية “حياتنا” ويوجه رسالة للجمهُور

أطلق الفنان المصري، تامر حسني، أغنية “سيتزوجك” أو “حياتنا”، بعد انتشار خبر غير مؤكد عَنّْ انفصاله عَنّْ زوجته بسمة بوسيل مؤخرًا، موجهًا رسالة إلَّى جمهُوره، متمنياً أن تنال إعجاب متابعيه. .

وكتب حسني فِيْ رسالته على فِيْسبوك “مثلك فِيْ كل مرة تلتقط صورة لعمر وسلمى 2 من المشهد حيث حان الوقت وتخبرني أين حياتنا وأنا أتزوجك”.

وعلق على أسباب تأخير أغنية حياتنا قائلا “التأخير فِيْ أغنية حياتنا حدث لأن الأغنية لها أجزاء تشبه أحداث الفِيْلم وأجزاء تتحدث عَنّْ العالم وحياتنا بشكل عام. لذلك استخدمنا أجزاء منه فقط فِيْ فِيْلم أحبك “.

وأضاف “المهم أني بما أنكَمْ تريدونها كاملة فقد ذهبت إلَّى المونتاج، وشكره الأستاذ عمرو عاكف على قضاء وقته والعودة للعمل عليه مرة أخرى، لأنني سأرسله لكَمْ كاملاً. ان شاء الله اليوم الساعة الرابعة “.

واختتم تامر حسني بقوله “حياتنا من فِيْلم أحبك قريبا إن شاء الله أغنية تزوجهم تكَمْل طلباتهم”.

أخبار انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

من ناحية أخرى؛ احتل خبر انفصال الفنان تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل بال الجمهُور مؤخرًا، بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذوها.

فِيْ البداية حذفت النجمة المغربية صورها مع تامر حسني عبر حسابها على إنستجرام، ثم حذفت اسمها، لكنها بعد دقائق أضافت اسمها مرة أخرى إلَّى قائمة متابعيها على نفس التطبيق.

بعد هاتين الخطوتين وثقت بسمة بوسيل رسائل عَنّْ الخيانة والفتنة والكذب والظلم وإساءة الوالدين من خلال قِصَّة صفحتها على إنستغرام، والتي تكهن الجمهُور بسببها أنها دخلت فِيْ أزمة مع زوجها انتهت بانفصالهما.

وذكرت الصحف المصرية، نقلاً عَنّْ ما وصفته مصادر مقربة من الثنائي، أنهما انفصلا بالفعل قبل أيام وفِيْ هدوء تام، وحاليًا تعيش كل واحدة فِيْ مكان مختلف، واصطحبت بسمة أطفالها معها.

كَمْا ورد أن حسني وبوصيل انفصلا قبل نحو أسبوع، واتفق بينهما على كل شيء، بعد أزمات كثيرة حدثت بينهما.

رغم أن قضية تامر حسني وبسمة بوسيل تصدرت حديث الجمهُور والمواقع المهتمة بأخبار المشاهِيْر، إلا أنهما لم يفسرا صحة هذا الخبر وظلا صامتين.

أحدث أعمال تامر حسني

يشار إلَّى أن تامر حسني يعرض حاليا فِيْ دور العرض فِيْلم أحبك، وضم العمل العديد من الفنانين منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة، حمدي الميرغني، وتأليف وإخراج. تامر حسني.