بعد أوروبا.. الجفاف يضرب الصين

أدت موجة الحر والجفاف فِيْ سيتشوان الصينية إلَّى خفض توليد الطاقة الكهرومائية وتفاقم نقص الكهرباء وإغلاق بعض المصانع فِيْ واحدة من أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان فِيْ البلاد.

درجات الحرارة المرتفعة هِيْ الأسوأ على الإطلاق، مع توقع استمرار الحرارة الشديدة لأسبوع آخر، وفقًا لإدارة الاقتصاد والمعلومات بمقاطعة سيتشوان، التي قالت على موقع إلكتروني حكومي إن تدفق المياه إلَّى السدود الكهرومائية قد انخفض بنسبة 50٪ منذ البداية. من الشهر، تمامًا كَمْا يكون الطقس دافئًا لزيادة الطلب على الطاقة.

على عكس أوروبا، حيث يهدد جفاف نهر الراين عبور سفن الوقود والسلع الأخرى، يشكل الجفاف فِيْ الصين تهديدًا أكبر، على الأقل فِيْ هذه المرحلة، من حيث توليد الكهرباء. ومع ذلك، فإن الشحن النهري الداخلي والساحلي يحمل حوالي 16٪ من البضائع فِيْ البلاد، وفقًا لتقرير وزارة النقل لعام 2022، لذلك قد تكون هناك مشاكل محتملة إذا استمرت مستويات المياه فِيْ الانخفاض.

تشهد سيتشوان والمناطق المحيطة بها حرارة وجفافًا منذ يوليو، مع انخفاض منسوب المياه فِيْ نهر اليانغتسي – أكبر ممر مائي فِيْ الصين – إلَّى أدنى مستوى له فِيْ هذا الوقت من العام، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ وكالة أنباء شينخوا الحكومية.

تعتمد المقاطعة الجنوبية الغربية بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية، كَمْا تبيع الكهرباء المولدة من النهر إلَّى الأجزاء الشرقية المكتظة بالسكان فِيْ الصين بما فِيْ ذلك شنغهاي وتشجيانغ.

فِيْ مقاطعة هُوبي المجاورة، انخفضت التدفقات الخارجة من سد الخوانق الثلاثة، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية فِيْ العالم، بنحو 40٪ عَنّْ العام الماضي، وفقًا لموقع sxcoal.com، وهُو خدمة إخبارية للصناعة.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تعاني الصين من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد بسبب الجفاف، كَمْا قال هانيانغ وي، المحلل فِيْ BloombergNEF. وأوضح أن معظم المحافظات تعتمد أكثر على الفحم لتوليد الكهرباء، ويتم تخزين المحطات بالوقود الأحفوري قبل الصيف تماشيا مع توجيهات الحكومة.