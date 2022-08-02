بعد أول عملية ناجحة.. تركيا تتوقع مغادرة شحنة حبوب يومياً من أوكرانيا

قال مسؤول تركي كبير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن تغادر حوالي سفِيْنة حبوب واحدة الموانئ الأوكرانية كل يوم، ما دامت اتفاقية ضمان المرور الآمن سارية، بعد أن غادرت بأمان منذ بداية الحرب ميناء أوكرانيا. أوديسا أمس.

وأظهرت بيانات ريفِيْنيتيف أيكون أن السفِيْنة الأولى، رازوني، تحمل 26527 طنًا من الذرة إلَّى لبنان، كانت تبحر فِيْ غرب البحر الأسود قبالة دلتا الدانوب الرومانية فِيْ الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، فِيْ منتصف الطريق تقريبًا إلَّى المياه التركية، حيث سيتم تفتيشها يوم الأربعاء.

قال ممثل تركيا فِيْ مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ترسو أول سفِيْنة تنقل الحبوب الأوكرانية إلَّى الأسواق العالمية منذ بدء الحرب، قبالة إسطنبول مساء اليوم.

فِيْ مؤتمر صحفِيْ فِيْ مركز التنسيق المشترك، قال الجنرال أوزكان ألتونبوداك إن السفِيْنة تبحر كَمْا هُو مخطط لها.

لكن مسؤولا تركيا قال إن سوء الأحوال الجوية يؤخر أول شحنة حبوب أوكرانية عبر البحر الأسود.

أصبح الإبحار ممكنا بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة فِيْ اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لتصدير الحبوب والأسمدة، فِيْ اختراق دبلوماسي نادر فِيْ صراع أصبح حرب استنزاف طويلة الأمد.

تهدف الصادرات من أحد أكبر المنتجين فِيْ العالم إلَّى المساعدة فِيْ تخفِيْف أزمة الغذاء العالمية.

وقال المسؤول التركي الكبير لرويترز “الخطة هِيْ أن تغادر سفِيْنة … كل يوم” فِيْ إشارة إلَّى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين مشمولين بالصفقة.

وأضاف “إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم التصدير بسفِيْنة واحدة يوميًا لبعض الوقت”.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عَنّْ هُويته، إن مغادرة رازوني تأخرت يومين بسبب “مشاكل فنية” تم حلها الآن، وأن تركيا العضو فِيْ حلف شمال الأطلسي تتوقع أن يعمل الممر الآمن بشكل جيد.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أنه من المتوقع أن يصل رازوني قبالة الساحل التركي فِيْ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأن يتم تفتيشه فِيْ وقت لاحق من صباح ذلك اليوم من قبل المسؤولين الروس والأتراك والأوكرانيين والأمم المتحدة.

تراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز تنسيق مشترك فِيْ اسطنبول.