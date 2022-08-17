بعد إثارته الجدل.. إيلون ماسك يوضح موقفه بشأن شراء مانشستر يونايتد

بالأمس، نفى نيته شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن كان قد سبق له أن كتب على تويتر أنه سيفعل ذلك، وقال “إنها مجرد مزحة داخلية يقصدها موقع تويتر بشكل غير مباشر!”.

اشتهر ماسك بتغريداته حول نيته شراء شركات مثل شراء شركة كوكا كولا فِيْ أبريل!

وقبل ذلك، كانت إعادة شراء وخصخصة أسهم Tesla، مزحة كلفته منصبه فِيْ Tesla كرئيس لمجلس الإدارة وغرامة قدرها 20 مليون دولار فِيْ تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

عَنّْدما يدلي أغنى رجل فِيْ العالم بمثل هذه التصريحات، خاصة بعد أن قدم عرضًا لشراء Twitter، فلا بد أن يؤثر ذلك بشكل كبير على مواقف المستثمرين وسوق الأسْهُمْ.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لديه أكثر من 32 مليون متابع على حسابه على تويتر، وحصلت تغريدة ماسك حول شراء النادي على نحو 400 ألف “إعجاب” خلال أربع ساعات.