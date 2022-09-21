بعد إعلان بوتين تعبئة الجيش.. المستثمرون يقبلون على الملاذات الآمنة

فِيْ ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي ؛ تحركت الأسواق اليوم، حيث اندفع المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مع صورة قاتمة تسيطر على الوضع الحالي بعد جزء من الجيش الروسي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين “نحن لا نواجه فقط تشكيلات عسكرية، بل آلة الناتو الكبرى للغرب، ومن الضروري اتخاذ القرار التالي. هذا القرار مناسب للرد على التحديات التي نواجهها حاليا ولحماية أرضنا”. والوطن وسيادة وحدتنا الإقليمية والمدنيون فِيْ الأراضي المحررة. ومن الضروري للغاية دعم اقتراح وزارة الدفاع الروسية وهِيْئة الأركان العامة للقيام بتعبئة جزئية فِيْ روسيا “.

وأضاف بوتين أن أمر التعبئة الجزئية ينص على اتخاذ إجراءات مختلفة لتعزيز وزيادة البيانات العسكرية ونشر قوات عسكرية إضافِيْة .. وفِيْما يتعلق بالدعم المادي، يجب على الحكومة التحقق من ذلك على الفور.

فِيْ ضوء هذه التصريحات ؛ ارتفع الذهب يوم الأربعاء بعد أن استعاد جاذبيته كَمْلاذ آمن، لكن قوة الدولار وتوقع رفع سعر الفائدة الأمريكية حدت من المكاسب.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5٪ مسجلا 1670.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6٪ لتصل إلَّى 1680.40 دولار للأوقية.

لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة حيث سعى المستثمرون إلَّى ملاذ آمن بالدولار أيضًا، الذي صعد إلَّى مستوى جديد، وهُو الأعلى فِيْ عقدين، مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج.

ظل الاهتمام مركّزًا على قرار السياسة النقدية المتوقع من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، والمتوقع الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن المتداولون على احتمال 81٪، أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، بينما هناك احتمالية بنسبة 19٪، يجب أن تكون الزيادة نقطة مئوية كاملة.

على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا استثماريًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلا أن رفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأن الذهب لا يولد عائدًا.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.2٪ إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3٪ إلَّى 924.56 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 0.2٪ إلَّى 2163.75 دولارًا.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عاما، حيث حقق مكاسب منذ بداية عام 2022 بلغت 16٪، وشهد اليورو تراجعا قويا إلَّى مستويات 0.9885 دولار قبل أن يرتد قليلا، فِيْما سجل الجنيه الإسترليني 1.1304 دولار، أدنى مستوى فِيْ 37 عاما.

ارتفعت مخزونات النفط والغاز، مما دعم أسواق الأسْهُمْ الأوروبية، فِيْ ظل التوترات الجيوسياسية.

قفزت أسعار النفط أكثر من 2٪ يوم الأربعاء بعد أن أعلن بوتين تعبئة جزئية للجيش، مما أثار مخاوف من مزيد من النقص فِيْ إمدادات النفط والغاز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار، أو 2.5 بالمئة، إلَّى 92.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت 1.38 دولار فِيْ اليوم السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6 بالمئة إلَّى 86.16 دولار للبرميل.