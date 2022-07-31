بعد إيداع دعم الضمان الاجتماعي المطور ماهُو سبب نقص الرواتب لبعض المستفِيْدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صرف معاش التأمينات الاجتماعية لدعم المستفِيْدين صباح اليوم الأحد 31 يوليو 2022، الموافق 2 محرم 1444، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن سبب نقص الأجور. والجدير بالذكر أن دعم الضمان الاجتماعي المطور وهُو مبلغ مالي شهري يقدم للمستحقين المستوفِيْن للشُروطْ لمساعدتهم على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة، وسنعرض لكَمْ استجابة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية على اسباب نقص مبالغ الدعم لبعض مستفِيْدي الضمان.

ما أسباب عدم وجود مبالغ دعم الضمان الاجتماعي المطورة لبعض المستفِيْدين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سبب عدم وجود مبالغ دعم لبعض المستفِيْدين من التأمين على النحو التالي

انخفاض عدد المعالين.

كَمْا تم تسجيل زيادة فِيْ الأصول التي يملكها المستفِيْد.

كَمْا أدى نقص الدعم إلى زيادة الدخل الشهري للمستفِيْد.

لذا، فإن تغيير نفقات المستفِيْد يؤدي أيضًا إلى انخفاض مقدار الدعم الذي يصرف له.

أسباب التوقف عن تطوير راتب الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة نقاط توقف ضمان الراتب، وهِيْ

المستفِيْد من معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر يتنازل رسمياً عن دفع المعاش.

عدم تحديد شُروطْ الأهلية بشكل صحيح للأشخاص.

سيتم أيضًا تعليق المعاش التقاعدي إذا لم يتم استيفاء المتطلبات التعليمية والصحية للأطفال.

عدم الالتزام بالبرامج والتدريب للقادرين على العمل.

كَمْا يتوقف الضمان الاجتماعي إذا كانت البيانات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية غير واضحة.

ثم يوقف الضمان فِيْ حال رفضت الوزارة دفع المعاش للشخص غير الملتزم بخطة إعادة التأهِيْل.

كيفِيْة تقديم اعتراض على نقص المعاش بعد الدخول فِيْ دعم الضمان الاجتماعي

يمكنك تقديم شكوى أو اعتراضات على الضمان الاجتماعي بالطريقة التالية