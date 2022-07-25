بعد إيداع راتب التقاعد.. هل هناك زيادة فِيْ رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2022 المؤسسة العامة ترد

زيادة رواتب المتقاعدين من الموضوعات المهمة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناقش الكثير من الناس هذا الموضوع لأهميته، والظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب الفِيْروس والتداعيات السياسية المختلفة، وستتخصص هذه المقالة. فِيْ الاجابة على سؤال هل هناك زيادة فِيْ رواتب المتقاعدين ، اهم التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

هل هناك زيادة فِيْ رواتب المتقاعدين 2022

زيادة رواتب المتقاعدين خاطئة، إذ لم تصدر الوزارة أي بيان رسمي بشأنها، لكن هناك بصيص أمل بفتح ملف رفع الحد الأدنى للراتب البالغ 4000 ريال للمتقاعدين. فِيْ مجلس الشورى، وأكد المجلس أنه من المنتظر مناقشة هذا القرار مرة أخرى لأهميته. يجب أن يعيش الناس حياة كريمة وأن ينفق راتب التقاعد بطريقة تتفق مع متطلبات الحياة. .

وهناك متقاعدون ينخفض ​​رواتبهم إلى 1725 ريالاً شهرياً، وهُو مبلغ لا يكفِيْ لتحقيق الاستقرار فِيْ حياتهم، خاصة مع ارتفاع أسعار هذا المسار.

مشيرة إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات سابقة فِيْ السنوات الأخيرة لرواتب المتقاعدين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال، وهِيْ المبادرة التي لقيت تفاعلاً إيجابياً من أعضاء المجلس.

وبالمثل، أيد 150 منتسبا هذا القرار، لكن الأمر رفض من قبل مؤسسة التقاعد نفسها، التي قالت إنها لا تستطيع دعم مبالغ كبيرة من المال شهريا، وأن الزيادة ستكون عبئا على النظام المالي، أي أنه من شأنه أن يرفع نسبة العجز بسبب الزيادة فِيْ الأجور ولن يحَلْ المشكلة، لكن الأمر حتى الآن قيد الدراسة.

نظام التقاعد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

تطبق المملكة العربية السَعُودِيْة نظامًا متعلقًا بإدارة التقاعد والحياة العامة لهذه الفئة، بتصنيفات مختلفة، وتمنحهم رواتب حسب القطاع الذي عملوا فِيْه سابقًا، وهِيْ مؤسسة مهمة تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المواطنين. .

أن تكون معاشات المتقاعدين للأشخاص الذين لديهم أكثر من 990 ألف شخص وهُو رقم مرتفع، وعدد المتقاعدين الأحياء 730 ألف فأكثر، وتوفر المؤسسة لهم رواتبهم الخاصة لتغطية الاحتياجات، و يبذل قصارى جهده لتنفِيْذ خدمات نظام التقاعد من خلال هذه المؤسسة.