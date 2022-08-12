بعد إيقافه.. إداري الاتحاد يستفز النصر بـ”رسالة غير مباشرة”

ووجه مشعل السعيد مدير كرة القدم السابق لنادي الاتحاد رسالة غير مباشرة للنصر فِيْ سياق القضية المعروفة باسم “التسجيلات”.

أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الهِيْلي، الأسبوع الماضي، رحيل مشعل السعيد. استقال مدير كرة القدم بالنادي من منصبه، فِيْ إطار أزمة الملف المغربي عبد الرزاق حمدالله. فريق إلَّى الأمام.

جاء ذلك بعد أن أصدرت لجنة الاحتراف والشروط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بوقف مشعل السعيد لمدة ثلاثة أشهر عَنّْ المشاركة فِيْ أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.

ونشر مشعل السعيد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات”، صورة أثارت الجدل برفقة حامد البلعاوي المدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد.

ووصف البعض صورة مشعل السعيد وهُو يبتسم بابتسامة عريضة على أنها رسالة غير مباشرة لنادي النصر بأنها “غير معَنّْية” بقرار القبض عليه.

جدير بالذكر أن النصر كسب قضيته ضد إداريي الاتحاد والمهاجم عبد الرزاق حمدالله، بقرارات قوية أعلنتها لجنة الاحتراف، بوقف الحمد الله لمدة أربعة أشهر، بغرامة 300 ألف ريال، وإيقافه. حامد البلوي 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال واعتقال مشعل السعيد. مدير كرة القدم بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط، ويحرم العميد من العقود لفترة تسجيل واحدة، بغرامة 500 ألف ريال.