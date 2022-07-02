بعد ابتزاز إلكتروني.. “بيتكوين” تُعيد أموالًا لجامعة هُولندية بفوائدها

بدعم من المكاسب التي حققتها أشهر عملة مشفرة فِيْ العالم، Bitcoin، تستطيع الجامعة الهُولندية استرداد مبلغ تم ابتزازه منها إلكترونيًا.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، نقلاً عَنّْ صحيفة دي فولكس كرانت، أعلنت جامعة ماستريخت فِيْ جنوب هُولندا أنها ستستعيد هذا المبلغ مرتين ونصف فِيْ شكل عملات البيتكوين، بعد أن تعرضت لهجوم من قبل برنامج الفدية (ransomware). ) فِيْ 2022.

بداية القِصَّة من برنامج الفدية

تم إغلاق أنظمة الكَمْبيوتر فِيْ جامعة ماستريخت فِيْ عام 2022 بعد هجوم فدية، وهُو نوع من البرامج الضارة التي يغلق فِيْها المتسللون نظامًا إلكترونيًا يعيدون فتحه فقط عَنّْدما يتلقون مبلغًا معينًا.

ذكرت صحيفة دي فولكس كرانت أن “المجرمون قاموا بتشفِيْر المئات من خوادم Windows وأنظمة النسخ الاحتياطي، ومنعوا 25000 طالب وموظف من الوصول إلَّى البيانات العلمية والمكتبة والبريد”.

طلب قراصنة البيانات 200000 يورو من عملات البيتكوين. وبعد أسبوع، قررت الجامعة قبول طلبهم خوفًا من فقدان البيانات الشخصية، فِيْ ظل عدم قدرة الطلاب على أداء الامتحانات أو إعداد أطروحتهم.

تضاعف Bitcoin الأموال المنهُوبة بأكثر من الضعف

فِيْ موازاة ذلك، تتبعت الشرطة الهُولندية جزءًا من الفدية التي تم دفعها لحساب شخص متورط فِيْ غسيل أموال فِيْ أوكرانيا. وفِيْ عام 2022، وضع القضاء يده على حساب هذا الرجل، والذي تضمن العديد من العملات المشفرة، بما فِيْ ذلك جزء من المبلغ الذي دفعته جامعة ماستريخت.

وقالت الصحيفة “عَنّْدما أصبح من الممكن الآن، بعد أكثر من عامين، تسليم هذه الأموال إلَّى هُولندا، ارتفعت قيمتها من 40 ألف يورو إلَّى نصف مليون يورو”. ستسترد جامعة ماستريخت 500 ألف يورو (521 ألف دولار).

دعم طلاب الجامعة

قال مايكل بورجرز، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فِيْ جامعة ماستريخت “لن تذهب هذه الأموال إلَّى صندوق عام، بل لصندوق يهدف إلَّى مساعدة الطلاب الذين يواجهُون صعوبات مالية”.

وأضافت صحيفة “دي فولكس كرانت” أن التحقيق فِيْ الهجوم الحاسوبي على الجامعة ما زال مستمراً.