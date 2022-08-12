بعد اتهامها بخيانة زوجها على فراشه.. إطلاق سراح ريم الرياحي وحبس عشيقها

أفرج الأمن التونسي عَنّْ الفنانة ريم الرياحي عقب أنباء اعتقالها مع عشيقها فِيْ فراش الزوجية، بعد أن استنكر زوجها المخرج مديح بلعيد ذلك.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الإفراج عَنّْ الرياحي جاء بعد أن تخلى زوجها عَنّْ القضية متهما إياها بالزنا، لكن التحقيق مع الفنانة سيستمر.

سجنت السلطات التونسية عشيقها بعد أن تبين أنه تعاطي الكوكايين.

كان المخرج التونسي قد نصب كَمْينًا ضيقًا لمنزله ؛ للقبض على زوجته متلبسة بالجرم مع حبيبها، بعد أن لاحظ من كاميرات المراقبة المثبتة فِيْ منزله، أنها أحضرت شابًا مجهُولاً إلَّى شقته دون علمه وعلمه مسبقًا، مستغلاً رحلته إلَّى فرنسا. .

بعد أن وقعت الفنانة التونسية وعشيقها فِيْ الكَمْين، استدعى المدير الشرطة، واعتقل الزوجة والشاب، للتحقيق معهم فِيْ جريمة “الزنا” وتعاطيه للمواد المخدرة، بعد أن اكتشفت الشرطة مشبوهة. قِطَع. من كونها مواد مخدرة، والتي سيتم تحليلها للتحقق منها.

ونقلت إذاعة موزاييك عَنّْ مصادرها قولها إن المادة البنية التي تم ضبطها داخل الشقة تبين أنها مادة “سائلة” وتم حفظها فِيْ زجاجتين صغيرتين وليس “الماريجوانا”. وأضاف أن زوج الفنانة “أعد مذكرة إبراء ذمة فِيْ الدعوى الجنائية بحقها، سترفع، غدا الأربعاء، إلَّى النيابة العامة بمحكَمْة أريانة الابتدائية، لتقرر فِيْ ضوء ذلك. كل ما تراه مناسبًا “.

وكشفت الإذاعة أن “الفنان المشهُور يظل تحت تأثير بطاقة الاحتفاظ حتى تاريخ إحالته إلَّى النيابة، حيث يستمر تأثير بطاقة الاحتفاظ 48 ساعة ابتداء من الاثنين”.

وأثارت القضية ضجة فِيْ تونس بعد الإعلان عَنّْ القبض على ممثلة شهِيْرة بعد اعتقالها مع عشيقها فِيْ فراش الزوجية. ورغم سيل التعليقات، أعرب بعض المعلقين عَنّْ تضامنهم مع ريم الرياحي.

فِيْ البداية انقسمت الآراء بين تأكيد هُوية المتهم وكذب، وكتبت المحرر التونسي كريم شريف فِيْ تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فِيْسبوك الممثلة ريم الرياحي وزوجها المخرج مديح بلعيد، لن أبدي أي رحمة للمنكوبين والمنحطون “.

من ناحية أخرى، كذب المنفذ التونسي، باي الزردي، بشأن الأخبار المتداولة، مؤكدا أن ريم الرياحي من أكثر الفنانين أخلاقًا واحترامًا، ولا علاقة لها بنشر الأخبار.