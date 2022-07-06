بعد احتفالات الاتحاد.. فِيْفا يغير قراره 100% بقضية النصر وحمد الله

لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبدالرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 12 هدفاً وصنع آخر، خلال 13 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

ومع ذلك، فِيْ الساعات القليلة الماضية وردت أنباء عَنّْ تلقي رسائل مطمئنة من محامي النقابة ؛ حول فوز النادي وحمد الله، فِيْ القضية التي هزت المجتمع الرياضي السعودي، فِيْ الأشهر الأخيرة.

* مفاجأة فِيْ جلسة تداول “FIFA”.

وفِيْ هذا السياق، خفف الإعلامي الرياضي، إبراهِيْم محمد العتيق، “احتفالات” الاتحاد، بعد الرسائل التي وصلها محامي النادي، فِيْ الساعات الماضية.

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وقال العتيق فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “إيضاحات .. رسائل مطمئنة من الأطراف المتحاربة لا قيمة لها”.

وأكد الإعلامي الرياضي أن جلسة تداول الغد قد تشهد تحولا بنسبة 100٪ لصالح نادي النصر. صدور قرار آخر مختلف عَنّْ القرار الوارد فِيْ هذه الرسائل.

وأكد إبراهِيْم العتيق أن قرار “الفِيْفا” فِيْ قضية الحمد الله سيصدر يوم الخميس أو الجمعة أو على أبعد تقدير يوم الاثنين المقبل. منذ السبت والأحد “متوقف”.