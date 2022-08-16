بعد ارتباط اسمه بـ”الهلال والنصر”.. رونالدو يهز العالم ببيان عاجل

أصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، بيانًا عاجلاً أثار جدلاً فِيْ الأوساط الرياضية العالمية ؛ إلَّى جانب الغموض المحيط بمستقبله الكروي.

ترددت أنباء قوية عَنّْ رغبة رونالدو فِيْ الرحيل عَنّْ مانشستر يونايتد وسط عرض سعودي ضخم تجاوز 300 مليون يورو يقال إنه من الهلال أو النصر. للتوقيع عليه رسميا هذا الصيف.

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كَمْا تزايدت الأنباء فِيْ الساعات الأخيرة، بخصوص انتقال الأسطورة البرتغالية إلَّى أتلتيكو مدريد، فِيْ تبادل مهم. كان هذا بعد أن رفضت العديد من الأندية الدولية التوقيع معه. يتميز فريقه السابق ريال مدريد.

* بيان عاجل من كريستيانو رونالدو

وفِيْ هذا السياق، نفى رونالدو، فِيْ بيان رسمي مقتضب، عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام، معظم التقارير الصحفِيْة التي تتحدث عَنّْه.

وقال رونالدو فِيْ البيان الذي صدر فِيْ ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بتوقيت السعودية “تم نشر 100 خبر صحفِيْ عَنّْي .. 5 منها فقط كانت أنباء حقيقية”.

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ووعد كريستيانو رونالدو بكشف الحقائق فِيْ مقابلة صحفِيْة ستنشر بعد أسبوعين من الآن ؛ وذلك بالتزامن مع إغلاق باب السوق الصيفِيْ فِيْ أوروبا.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الشائعات تطارد كريستيانو حاليًا حول ارتكاب أفعال وسلوك مخجل داخل مانشستر يونايتد ؛ من أجل مغادرة فريق كرة القدم الأول.