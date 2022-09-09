بعد استفزاز الزمالك لـ”الهلال”.. من هُو الزعيم الأوحد للوطن العربي

“الزمالك هُو الزعيم الوحيد للعالم العربي”. هكذا كتبت جماهِيْر العملاق المصري، على لافتة وضعت أمام مقر نادي الهلال قبل ساعات من مواجهة كأس السوبر لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إقامة مباراة بين أبطال الدوريين السعودي والمصري، على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال “الدوحة 2022”.

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توج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، فِيْ موسم يعد الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

* مقارنات بين الهلال والزمالك المصري

وتأتي هذه الإشارة فِيْ إطار “الحرب النفسية” لجماهِيْر الزمالك المصري خاصة من الهلال ؛ يحمل لقب “القائد”.

إلا أن العبارة الواردة فِيْ لافتة الزمالك أثارت العديد من المقارنات بين تاريخ الناديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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* نادي الهلال

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم 65 بطولة عبر تاريخه مع عالم الساحرة المستديرة، منها 18 لقباً فِيْ الدوري السعودي.

حقق الهلال 8 بطولات قارية. بالإضافة إلَّى الرباعية التاريخية، فِيْ دوري أبطال آسيا، كان آخرها عام 2022.

الأسطورة سامي الجابر. الهداف التاريخي للهلال، بتسجيله 214 هدفاً فِيْ مختلف المسابقات.

* نادى الزمالك

أما أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك، فقد حقق 77 بطولة عبر تاريخه مع عالم الساحرة المستديرة، منها 14 لقبا بالدوري المحلي.

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على المستوى القاري، فاز White Genius بـ 11 بطولة رسمية ؛ لديهم 5 ألقاب فِيْ دوري أبطال إفريقيا، كان آخرها عام 2002.

المهاجم الكبير عبد الحليم علي. إنه هداف الزمالك طوال الوقت، حيث سجل 134 هدفًا فِيْ مختلف المسابقات.