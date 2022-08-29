بعد اعتذارها منه.. نادين الراسي تعاود هجومها على وزير الأشغال

ألقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي باللوم على وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية فِيْ وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفِيْ فِيْ حادث مروري مروع إثر اصطدام سيارته بفرشة إسمنت موضوعة فِيْ وسط المدينة. وسط الشارع بدون إنارة أو لافتات أمان.

نادين الراسي هاجمت وزيرة الأشغال مرة أخرى، خاصة بعد أن علمت بوفاة 3 أشخاص فِيْ نفس المكان عام 2016، قائلة فِيْ مقطع فِيْديو رصده موقع “العرب اليوم” “من المعقول أن يكتبوا على تويتر و” قل ما يضايقك يا نادين رحمه الله، لكن إذا مات جورج قبل ذلك، فقد انتهى بي الأمر بثلاثة قتلة فِيْ عداد المفقودين على تويتر، وبحثوا عَنّْ الموتى بالطريقة نفسها “.

واستهزأت نادين برد فعل أنصار وزير الأشغال، الذين نفوا مشاركتهم فِيْ الحدث، متهربين من مسؤوليتهم، بالنظر إلَّى أن الحاجز لم يتم وضعه عَنّْد توليه منصبه، ولكن بسبب المسؤول الذي قبله.

كَمْا أعربت نادين عَنّْ غضبها من وضع فواصل حمراء أمام الحاجز بدلاً من إزالته بالكامل. وهذا دليل على استخفاف الدولة بحياة الناس وتجاهلها للحادث الأليم، بحسب بيانهم.

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت أنباءً من عام 2016 تفِيْد بأن ثلاثة سوريين لقوا حتفهم فِيْ نفس المكان، بعد أن اصطدمت سيارتهم بالفاصل بالقرب من المصنع.

جاء رد نادين الراسي بعد اعتذارها من وزير الأشغال العامة والنقل، عَنّْدما أشار أحد المتابعين إلَّى وضع فاصل الإسمنت أمام الوزير، وكتبت “هذا الحاجز الخرساني كان موجودًا قبل سنوات. جاء الوزير علي حمية … مرة كنا فِيْ نفس المكب! كلام نادين الراسي كلام من احترق قلبها والله يوفقها ولكن الحَقيْقَة انني لست مسؤول عَنّْ هذا فِيْ رجيم. الله يرحم اهل جورج الراسي ويرحمهم الجميع “.

وعلقت نادين على التغريدة قائلة “علي حمية أعتذر .. أما الضابط أو المقاول الذي ينفذ الطريق فسيعود ويقول إن الله سيحرق قلبك وأنت تحرق قلوب الناس”.

وسبق أن بعث الراسي برسالة إلَّى وزير الأشغال اللبناني، بعد وفاة شقيقه فِيْ الحادث المروع، أمام كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف – جبيل، فقالت “الوزير من الأعمال، إذا لم تضع تمثال خورخي هناك، وقل أيها الفنان، نقتلك ونقتل أختك وأمك وأخيك وأبك وابنك، يحرق الله قلبك. ضد ابنه كَمْا احترقت قلوبنا. “

وأضافت الفنانة اللبنانية “الكل حزين ومظلوم على يد جورج. جورج ليس لنا فقط. إنه فنان وكلنا فقدناه. فقدناه بثمن بخس. لم يمت شهِيْدًا على الحدود وفعل”. لا تموت كَمْا ينبغي. يبلغ من العمر 41 عامًا ولديه صبي يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتابع “طلاب الجامعة يموتون على الطرق غير المأهُولة. ذهب إلَّى سوريا وغنى وعاد. إذا رأيت ما يصطدم به، فلن تصدقه، كأن شخصًا ما يريد قتله “.

وتساءل الراسي “هل يعقل أن يكون هناك كتلة إسمنتية فِيْ منتصف الطريق وليس هناك نور ولا دليل على وجودها وأشارت “هذا طريق سريع دولي، وكان أخي يسير فِيْ منتصف الطريق، اصطدم بلوك، وقتلت زينة أيضًا”.

توفِيْ جورج الراسي، صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لحادث مروري مروع فِيْ منطقة المصنع، بعد الحدود مع لبنان، من سوريا، بعد إحياء حفلته الموسيقية فِيْ دمشق.

وقررت أسرة الفنان الراحل إقامة جنازته ظهر اليوم الاثنين، لتلقي التعازي يومي الأحد والاثنين.