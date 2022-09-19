بعد اقتحام البنوك والإغلاق.. انهِيْار تاريخي لـ”الليرة اللبنانية”

سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها أمام الدولار فِيْ السوق الموازية، تزامنا مع بدء إغلاق لمدة ثلاثة أيام يوم الاثنين.

جاء ذلك احتجاجًا على مداهمة عدد من فروعه خلال الأسبوع الماضي.

لامس سعر الصرف عتبة 38500 ليرة مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بحسب تطبيقات إلكترونية وصرافِيْن، بعد أن سجل 38600 ليرة يوم الجمعة، وهُو أدنى مستوى منذ بدء الانهِيْار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ نحو ثلاث سنوات.، والبنك الدولي يصنفها من بين الأسوأ فِيْ العالم.

منذ صيف 2022، تراجعت الليرة تدريجياً أمام الدولار، وخسرت قرابة 95 فِيْ المائة من قيمتها، فِيْما لا يزال سعر الصرف الرسمي ثابتاً عَنّْد 1507 ليرات. ويتزامن الإذلال مع أزمة سيولة حادة ووقف البنوك عَنّْ تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

اقتحام فروع البنوك فِيْ لبنان

وشهد الأسبوع الماضي سبع مداهمات على فروع البنوك طالب خلالها المودعون بالحصول على ودائعهم. حصلت على خمسة منهم فِيْ يوم واحد.

واحتجاجًا على ذلك، أعلنت البنوك إغلاقًا لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الاثنين.

وشهدت صالات الانتظار فِيْ البنوك خلال العامين الماضيين مشاكل متكررة بين المواطنين الغاضبين الراغبين فِيْ الحصول على ودائعهم والموظفِيْن الذين التزموا بتعليمات إداراتهم.

أسوأ أزمة فِيْ تاريخ لبنان

تعتبر الأزمة الاقتصادية المطولة الأسوأ فِيْ تاريخ لبنان. ويقترن بشلل سياسي يمنع اتخاذ خطوات إصلاحية للحد من التدهُور وتحسين نوعية الحياة للسكان الذين يعيش أكثر من ثمانين بالمائة منهم تحت خط الفقر. فِيْ عام 2022، تخلف لبنان للمرة الأولى عَنّْ سداد ديونه الخارجية.

فشلت السلطات فِيْ التوصل إلَّى حلول إنقاذ وتنفِيْذ الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف.

يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان، الاثنين، حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين، لمتابعة تنفِيْذ الإصلاحات المطلوبة، بعد أن أعلن الصندوق فِيْ نيسان (أبريل) الماضي أنه توصل إلَّى اتفاق مبدئي مع لبنان بشأن خطة مساعدات ذات قيمة. 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

لكن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، قال للصحفِيْين الأسبوع الماضي، “كان هناك تقدم بطيء فِيْ تنفِيْذ بعض الإجراءات العاجلة التي نعتقد أنها ضرورية للمضي قدمًا فِيْ برنامج” دعم لبنان “.