بعد الأزمة القلبية.. حَقيْقَة تجدد إصابة نجم النصر فِيْ الركبة

بعد معاناته فِيْ ذروة القلب … تداولت أنباء قوية عَنّْ تجدد إصابة النجم الأرجنتيني بيتيت مارتينيز صانع ألعاب فريق النصر الأول لنادي النصر، فِيْ ذروة الركبة.

بيتي “فقدت” لفترة طويلة ؛ بسبب إصابة فِيْ الركبة، غاب فِيْ السابق عَنّْ جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بسبب مرضه القلبي.

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منذ وصوله للعالم، فِيْ صيف 2022، خاض النجم الأرجنتيني 43 مباراة رسمية، سجل فِيْها 13 هدفًا وحول 10 أهداف.

حَقيْقَة أن بيتي أعادت إصابة “ركبتها”

وفِيْ هذا السياق نفت صحيفة “الرياضية” تكرار إصابة بيتي مارتينيز بارتفاع الركبة. وبحسب وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وأعلنت الصحيفة عودة نجم النصر، إلَّى الرياض مرة أخرى، من إسبانيا، على عكاز، بعد إزالة الظفر من ركبته، بعد العملية التي تعرض لها، فِيْ الموسم قبل الأخير، عَنّْدما أصيب فِيْ تلك اللحظة. .

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وأوضح أن مارتينيز لا يعاني من أي مشكلة فِيْ ركبته اليمنى التي أجريت لها عملية جراحية على يد الطبيب الإسباني رامون كوجات.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن مَوعِد فك المسمار كان مقررا من العملية، حيث سيكون أكثر من عام ونصف، وبعد ذلك يعتمد على العكاز لمدة أسبوع.