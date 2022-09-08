بعد الإطاحة بصنع الله.. مؤسسة النفط تكشف إنجازاتها وخطة لتطوير الإنتاج

بعد أن حبست أنفاسها لمدة 8 سنوات من خلال تفويض خالف القانون، بدأت مؤسسة النفط الليبية تتعافى تحت إدارتها الجديدة التي خلفت مصطفى صنع الله.

وحددت مؤسسة النفط الليبية فِيْ بيان رسمي صدر الخميس، وتلقت “العرب اليوم نيوز” نسخة منه، مزايا مجلس الإدارة الجديد برئاسة فرحات بن قدارة منذ تعيينه فِيْ 17 تموز / يوليو.

وقالت المؤسسة إنه “منذ أن تولى المجلس مهامه فِيْ 17 تموز / يوليو الماضي، استطاع رفع حالة القوة القاهرة عَنّْ الموانئ والحقول النفطية، مما ساهم فِيْ زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي”.

إضافة إلَّى ذلك، استطاعت مؤسسة النفط، تحت إدارتها الجديدة التي خلفت مصطفى صنع الله، بحسب البيان، “زيادة الإنتاج بنحو 160٪ وزيادة الإيرادات بأكثر من 50٪”.

وأوضحت أن المؤسسة فِيْ ظل إدارتها الجديدة “حققت أعلى دخل من الإيرادات خلال العام الحالي”.

ومن الإنجازات التي حققتها المؤسسة أن “مجلس الإدارة الجديد عقد اجتماعات فنية ومالية مع كافة شركات المؤسسة لإطلاق خطة تطوير شاملة تستهدف 2 مليون برميل يومياً وسداد ديون شركات المقاولات”.

كَمْا تتضمن الخطة “دعوة الشركات المحلية والعالمية لاستئناف العمل فِيْ المجالات والتأكيد على أمن وسلامة العاملين والبنية التحتية فِيْ القطاع من خلال تطبيق كافة الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة”.

وأوضحت المؤسسة أن “القرار 642 لسنة 2013 تم تنفِيْذه بشأن زيادة الرواتب بنسبة 67٪ وصرف الموازنات المتعثرة منذ بداية العام للشركات التابعة للمؤسسة”.

كَمْا اعتبرت المؤسسة أن التواصل مع المكونات الاجتماعية لمناطق إنتاج وتصدير النفط وزيارة هذه المكونات من الإنجازات .. مشيرة إلَّى أن “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفِيْذ مطالبها العادلة بما يضمن استمرار تدفق إنتاج النفط وزيارته. حماية المنشآت النفطية من العبث والتخريب “.

يواصل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة فرحات بن قدارة، إصلاح ما أفسده الرئيس السابق مصطفى صنع الله.

لم تتوقف نجاحات قطاع النفط الليبي بعد الإطاحة بصنعاء عَنّْد رفع إنتاج البلاد، بل استمرت فِيْ تنظيم البيت الداخلي، وإنهاء مركزية التنمية، وفتح فروع جديدة للمؤسسة لأول مرة فِيْ الشرق والجنوب. من البلاد.

فِيْ 7 تموز، تمت الإطاحة بمصطفى صنع الله، الرئيس السابق لمؤسسة النفط، على خلفِيْة مطالب أهالي المناطق النفطية، الذين أغلقوا الصادرات لمدة ثلاثة أشهر، بإقالته، الذي كان يدير القطاع لصالحه. ثماني سنوات بالمخالفة للقانون الليبي.

فور إقالته، خرج مصطفى صنع الله فِيْ خطاب فِيْديو تحدث فِيْه بشكل هستيري، رافضًا إقالته وتمسكه بالكرسي الذي كان يتقلده فِيْ 20 مايو 2014، بعد عمر علي الشماك وكيل وزارة النفط. الغاز المسؤول عَنّْ ادارة الوزارة المكلف به وقتها.

على الرغم من أن هذا التكليف جاء بشكل غير قانوني، لأن الشماك نفسه مكلف بإدارة مهام الوزارة وليس لديه صلاحيات تغيير رئيس تلك المؤسسة وفق القانون، لكن صنع الله ظل فِيْ الكرسي لمدة ثماني سنوات كاملة حتى هُو. أطيح به قبل شهرين، مما دفعه إلَّى تقديم شكوى إلَّى القضاء ضد الأمر بإعفائه.