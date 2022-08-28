بعد الاتحاد.. تعرف على راتب فهد المولد مع الشباب

وقع النجم فهد المولد، مساء الأحد، عقود انضمامه إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الشباب للمواسم الثلاثة المقبلة، بحسب آخر معاينات صحفِيْة.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | مفاجأة 2022 .. لماذا فشل انضمام فهد المولد إلَّى النصر

أوقفت لجنة مراقبة المنشطات النجم فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبت أن مهاجم الاتحاد حصل على مواد طبية محظورة كرياضي قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للتحكيم الرياضي السعودي. مركز.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

بعد الاتحاد كَمْ يتقاضى فهد المولد فِيْ الدقيقة مع الشباب

أشارت صحيفة الميدان الرياضي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الأحد، إلَّى راتب النجم فهد المولد مع الشباب، بعد أن وقع عقود انتقاله حتى صيف 2025.

وأوضح أن النجم فهد المولد بصدد الحصول على 15 مليون ريال سعودي فِيْ 3 سنوات.

فِيْ “سعودي سبورت” نعرض لكَمْ فِيْ السطور التالية راتب فهد المولد مع الشباب فِيْ الدقيقة

– فِيْ السنة 5 مليون ريال سعودي

– فِيْ الشهر 416 الف ريال

– بالاسبوع 104 الف ريال

– باليوم 14 الف ريال

– بالساعة 620 ريال

– بالدقيقة 10 ريال