بعد الاتحاد.. تعرف على وجهة زياد الصحفِيْ القادمة فِيْ صيف 2022

تأكد رحيل النجم زياد الصحافِيْ من صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، صيف 2022، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، ظهر الجمعة.

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فاز الاتحاد بأول مباراة له فِيْ دوري “روشن” السعودي، الموسم 2023، على نادي العدالة، الذي صعد مؤخراً من الدرجة الأولى، (3-0)، حيث التقى الفريقان على أرض مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية. فِيْ الأحساء.

بعد الاتحاد … تعرف على وجهة زياد الصحافِيْ المقبلة صيف 2022

أعرب المدرب البرتغالي نونو سانتو عَنّْ اعتراضه على تسجيل اسم النجم زياد الصحافِيْ فِيْ قائمة أول فريق كرة قدم فِيْ الاتحاد، حيث استبعد المدرب البالغ من العمر 27 عامًا إلَّى جانب 8 لاعبين آخرين. من موسم 2023 .. (انظر التفاصيل من خلال الموقع الرسمي).

وبالفعل، استُبعد المدرب البرتغالي نونو سانتو النجم زياد الصحافِيْ من مباراة الاتحاد التي تفوق فِيْها الضيوف (3-0) على حساب العدالة صاحب الأرض، فِيْ مباراة بين. منهم، فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

وأشار المنفذ الإعلامي بدر العثمان، مراسل شبكة “SSC” الرياضية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن النجم زياد الصحافِيْ، خارج أسوار الاتحاد فِيْ سوق الصيف. . .

وأوضح أن النجم زياد الصحافِيْ لديه عرضين للتعاون والشباب، لتولي خدماته، على سبيل الإعارة، حتى صيف 2023.

وأكد أن النقابة اشترطت، من أجل الموافقة على زياد قرض الصحفِيْ للشباب أو التعاون، دفع قيمة راتبه السنوي كاملاً والبالغة 7 ملايين ريال سعودي.