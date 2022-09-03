وخسر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بالتعادل 0-0 أمام ضيفه الاتفاق، فِيْ المباراة التي واجهته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من دوري “روشن” السعودي. .

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تمكن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من ضم 7 لاعبين جدد فِيْ صيف 2022، بالإضافة إلَّى التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، على أمل استعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 2009.

بعد الاتفاق تعرف على مباراة الاتحاد القادمة فِيْ الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يخوض الاتحاد مباراته المقبلة فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي، أمام الرائد، والتي نستعرضها فِيْ “السعودية الرياضية”، تفاصيلها، فِيْ السطور التالية

المنافس رائد

الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

اليوم الجمعة القادمة 9 سبتمبر

التوقيت الساعة 2100 بتوقيت مكة المكرمة

حالة الفريقين ارتبط الاتفاق سلبا على الاتحاد، فِيْما فاز الرائد على حساب الوحدة بهدف نظيف.