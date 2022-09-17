“بعد الاجتماع السري مع النصر”.. الهلال يحسم مستقبل البليهِيْ

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مستقبل النجم الدولي الكبير علي البلاحي قلب هجوم الفريق الكروي الأول، تزامنا مع أنباء انتقال اللاعب إلَّى نادي الهلال. -نصر.

خلال ساعات انتشرت أنباء قوية عَنّْ لقاء البليحي مع مسؤولي نادي النصر فِيْ أحد فنادق الرياض. للتوقيع على أول فريق كرة قدم.

اقرأ أيضا

حَقيْقَة “منع” انتصار العقود على طريقة الهلال وكنو

“معاقبة الانتصار وانتهاء أزمة تعليقها الرسمي”. يرد الحمد الله

البليحي مع الهلال والنصر .. “من 4.5 مليون الى لقاء الفندق السري”

ينتهِيْ عقد النجم الدولي البالغ من العمر 32 عامًا مع الزعيم الهلال بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

الهلال يقرر مستقبل علي البليحي

خلافا للأخبار الأخيرة، كشف الإعلامي الرياضي عيسى الروقي، أن تجديد عقد علي البلاحي مع نادي الهلال، ليس سوى مسألة وقت.

وأشار الروقي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن البليحي سيوقع موسمين مع نادي الهلال حتى 30 يونيو 2025.

أنظر أيضا

الهلال يكشف “سر لأول مرة” عَنّْ سالم الدوسري .. مفاجأة كبيرة ..!

“هروب” نجم الأهلي .. رد عَنّْيف من إدارة وليد معاذ ..

يذكر أن البليحي رفض عرضا سابقا من الهلال. تجديد عقده لمدة سنة واحدة فقط بمبلغ 4.5 مليون ريال سعودي.