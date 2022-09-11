بعد الاستعلام عن الدعم برقم الهوية.. ماذا يحدث عند قبول اعتراض حساب المواطن الدفعة 58 لشهر صفر 1444 ،قدمت الحكومة السعودية في يوم السبت ال10 من سبتمبر لعام 2022م المبالغ المالية الخاصة بالدفعة ال58 من خدمة حساب مواطن المصرفية مما تعرض بعص المستفيدين الى عمليات التخفيض والخصم في المبالغ وتساؤلهم عن ألية تقديم الشكوى ومدة الرد عليها.

برنامج حساب المواطن

تغيرت رواتب حساب المواطن خلال الفترة الماضية نتيجة إدخال بعض التعديلات العقارية الجديدة بقيادة خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتحسين مستوى دخل الفرد والتعامل. مع الأسعار المرتفعة التي انتشرت مؤخرًا فِيْ المملكة نتيجة الأحداث العالمية الجارية فِيْ السيناريو السياسي العالمي الذي أدى إلى ركود الاقتصاد عالميًا، كان التعديل الأول هُو إعادة فتح التسجيل فِيْ حساب المواطن بعد مع وقف التنفِيْذ لأكثر من عامين على التوالي، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي بالإضافة إلى الدعم لفترة مؤقتة من يوليو إلى ديسمبر من العام الجاري 2022.

اعتراض حساب المواطن المعتمد

إذا وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على طلب الاعتراض على حساب المواطن، الدفعة 58 المقدمة من المستفِيْد، فسيتم صرف قيمة الحق فِيْ الإعالة بأثر رجعي خلال فترة تُحسب من يوم نتيجة الاستحقاق. تم إصدارها حتى يوم قبول الاعتراض بحد أقصى 5 أشهر فقط.

فِيْ الآونة الأخيرة، تم إيداع الإعانات المخصصة لشهر سبتمبر للمستفِيْدين الذين تم الانتهاء من طلباتهم # حساب_المواطن وستستمر حتى نهاية يوم الأحد بإذن الله. – حساب المواطن (citizenaccount) 10 سبتمبر 2022

اعتراض على مدفوعات من حساب المواطن

بعد صدور نتائج الأهلية نهاية الشهر الماضي، وتلاها إيداع الجلسة 58 لشهر سبتمبر الجاري، للبدء فِيْ تقديم اعتراض على حساب المواطن، يتم سماع صوتك من خلال

اذهب إلى بوابة إلكترونية البرنامج من خلال النقر على الرَابِطْ الخاص به. ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالمستلم. بعد الانتقال إلى الواجهة الرئيسية للموقع، قم بتسجيل اعتراضك على الدفع. ثم اذكر أسباب طلب الاعتراض على حساب أهلية المواطن. بعد ذلك، انقر فوق أيقونة حفظ.

حساب مواطن، تحقق من رقم الهُوية

يمكن رؤية القيمة المالية للمستفِيْد من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع من خلال الرَابِطْ المشار إليه أعلاه والمشار إليه أعلاه.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

أدخل رمز التحقق فِيْ المستطيل الفارغ.

بعد ذلك، انقر فوق مربع الاستفسار برقم التعريف الوطني.

بعد الاستعلام عن الدعم برقم الهوية.. ماذا يحدث عند قبول اعتراض حساب المواطن الدفعة 58 لشهر صفر 1444 كما وأتاحت العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية التي تزود المواطنين بالمعلومات اللازمة والحديثة الخاصة بقبول الشكوى أم رفضها.