بعد الانتقادات.. رسالة رينارد لغريب وغيره من المستبعدين عَنّْ الأخضر

أثارت قائمة المنتخب السعودي جدلاً فِيْ الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد استبعاد أبرز النجوم من المعسكر الأخضر فِيْ إسبانيا.

أعلن المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينارد، دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية للمباراة الودية ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم التي تنطلق فِيْ قطر. نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم، على مستوى الغياب، عدة مفاجآت، منها إقصاء عبد الرحمن غريب نجم النصر، وعبد الرحمن العبود جناح الاتحاد، إضافة إلَّى عبد الله العبد. – معيوف حارس الهلال.

وانتقد الصحفِيْ خالد أبو غانم عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر” اختيارات رينارد وقال “استبعاد غريب لاعب النصر من تشكيلة الفريق غريب.

من جهة أخرى، أشار الصحفِيْ الرياضي تركي الغامدي إلَّى رسالة رينارد إلَّى غريب وآخرين مستبعدين من القائمة الخضراء، قائلاً “عبد الرحمن غريب لم يختر تشكيلة فريقنا، رسالة من رينارد للتحقق من حساباته، أبواب فريقنا لا تزال مفتوحة له وللآخرين قبل كأس العالم “.

وأضاف الكاتب الرياضي “نقطة ثانية .. ترى أن تشكيلة فريقنا تضم ​​6 من الفائزين. ما ورد أعلاه يعَنّْي أن استبعاد دخيل لأنه أصبح” نصراوي “هُو كذبة أكاذيب لا نهاية لها. عدد المخادعين “. ! “.