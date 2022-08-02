بعد البلوي.. “الاحتراف” تفاجئ آل معمر فِيْ قضية النصر وحمد الله

شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى للجنة المهنية والشروط للاعبين السعوديين والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْها اتهم ضباط العميد بتحريض الحمد الله على مغادرة قلعة العالم.

اقرأ أيضا

السويلم يفاجئ الجماهِيْر بـ “قرار تاريخي” بالفوز على الهلال

“الخيانة فِيْ الاتحاد” … الانتقام من الهِيْلي وراء انفجار قضية الحمد الله

“أوقفوا الحمد الله والاتحاد”

والإلغاء العالمي، استأجر النجم المغربي الكبير فِيْ نوفمبر 2022، وانتقل بعد ذلك إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ يناير 2022.

* استدعاء رسامي رسوم متحركة من عائلة معمر فِيْ قضية الحمد الله

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الشرق الأوسط، عَنّْ جلسة استماع، عقدت قبل يومين، بين لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومصالي المعمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر.

أنظر أيضا

الأهلي يوافق .. غريب مقابل المجموعة الفائزة و “اللاعب يريد الهلال”.

تحطم | إصابة نجم النصر … ومدة غيابه …

ولفتت الصحيفة إلَّى أن المعمر أدلى بتصريحاته فِيْ قضية “التسجيل الصوتي” حتى تصل اللجنة للحَقيْقَة الكاملة قبل إصدار قراراتها النهائية.

وأوضح أن الاتصال من رئيس القلعة العالمية ؛ وتأتي هذه الجلسة بعد جلسة مماثلة للمدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد حامد البلوي والإداري مشعل السعيد أمام لجنة الاحتراف.