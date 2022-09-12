بعد التعادل مع العروبة.. الأهلي مهدد بخسارة مركزين فِيْ دوري يلو

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بدون أهداف مع مضيفه العروبة، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب نادي العروبة، فِيْ إطار اليوم الرابع لمسابقة الدوري الأصفر للصف الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلَّى 5 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليحتل المركز العاشر فِيْ تصنيف الدرجة الأولى بالدوري الأصفر، فِيْ انتظار انتهاء مباريات اليوم الرابع.

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الأهلي يمر بمرحلة تذبذب فِيْ النتائج، فِيْ الجولات الأربع الأولى، حيث تعادل مع القيصومة فِيْ الجولة الأولى بنتيجة (1-1)، ثم خسر أمام الأخدود فِيْ الجولة الثانية. الجولة بنتيجة (0-2)، ثم فاز على الخلود فِيْ الجولة الثالثة بنتيجة (1-0)، ثم تعادل مع العروبة فِيْ الجولة الرابعة بنتيجة (0-). 0).

وهدد الأهلي بخسارة مركزين فِيْ الدوري الأصفر

ويهدد الأهلي بخسارة مركزين فِيْ الدوري الأصفر، ليحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط، وجدة فِيْ المركز 11، والساحل فِيْ المركز 12 برصيد 4 نقاط.

وفِيْ حال فوز جدة على القادسية والساحل على الشعلة، فِيْ مباريات الدور الرابع، سيهبط الأهلي إلَّى المركز الثاني عشر بنهاية الجولة الرابعة.

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يشار إلَّى أن الأخدود والحزم والفِيْصلي يتقاسمون أعلى الدرجات قبل خوض مباريات اليوم الرابع برصيد 9 نقاط.

وبحسب لوائح لجنة المسابقات، سيتم خلال موسم 2022-2023 ترقية 4 مراكز إلَّى دوري المحترفِيْن الموسم المقبل، نظرا لاتجاه اتحاد الكرة إلَّى زيادة عدد الأندية المحترفة إلَّى 18 فريقًا.

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