بعد التعادل مع العروبة.. رقم كارثي للأهلي فِيْ دوري يلو

سقط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فِيْ فخ التعادل مع مضيفه العروبة، بدون أهداف، فِيْ منافسات الفئة الأولى بالدوري الأصفر.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز التاسع فِيْ جدول الدوري الأصفر بالدرجة الأولى، برصيد 5 نقاط، نتيجة أربع مباريات، وتعادل ثنائي ضد القيصومة والعروبة، وهزيمة لفريق الأخدود. وانتصار على الخلود.

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وخسر الأهلي، الذي يطمح للعودة إلَّى دوري “روشان” للمحترفِيْن السعودي، 7 نقاط، إذ يملك 5 نقاط من أصل 12 نقطة محتملة.

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ويعد الأهلي ثاني أقل فريق يسجل هدفا فِيْ الدوري الأصفر خلال الموسم الجاري، إلَّى جانب هاجر وأحد والعروبة، حيث سجلوا هدفِيْن فقط فِيْ 4 مباريات.

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