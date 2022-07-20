بعد التعاقد مع أوسبينا.. حارس النصر إلَّى هذا النادي رسميا

أعلن نادي القادسية لكرة القدم رسمياً عَنّْ تعاقده مع حارس المرمى الواعد النصر، لدعم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية، عبر موقع التدوين الصغير “تويتر”، صورة للحارس عبد الرحمن الشمري قادمًا من النصر.

كَمْا تعاقد القادسية مع المدافع حسن الحربي (27 عاما) الذي ظهر لأول مرة لنادي الشعلة وانتقل إلَّى الحجر عام 2016، قبل أن ينتقل إلَّى العين فِيْ عام 2022.

عبد الرحمن الشمري

عبد الرحمن الشمري، 22 عاماً، هُو أحد أكثر حراس المرمى الواعدين فِيْ كرة القدم السعودية، حيث ظهر بشكل بارز مع المنتخب الأولمبي السعودي كبديل فِيْ مباراة الشاب الأخضر ضد أستراليا فِيْ كأس الأمم الآسيوية.

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على أوزبكستان 2-0 خلال المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميلي فِيْ طشقند عاصمة أوزبكستان.