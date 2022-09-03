بعد التعاون.. تعرف على مباراة النصر القادمة فِيْ الدوري السعودي

سقط الفريق الكروي الأول لنادي النصر فِيْ فخ الهزيمة (1-0) على يد التعاون، فِيْ المباراة التي واجهته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، فِيْ إطار المباراة. الجولة الثانية من الدوري السعودي “روشن”.

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حقق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، فوزه الأول، فِيْ اليوم الأول من دوري “روشن” السعودي، على حساب الوحدة (1-0).

بعد تعاون .. تعرف على مباراة النصر القادمة فِيْ الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يخوض النصر مباراته المقبلة فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، ضد ضمك، والتي نراجعها فِيْ “السعودية الرياضية”، تفاصيلها، فِيْ السطور التالية

– المنافس ضمك

الملعب حديقة مرسول بالعاصمة الرياض

اليوم السبت القادم 10 سبتمبر

التوقيت الساعة 2100 بتوقيت مكة المكرمة

– موقف الفريقين خسر النصر أمام التعاون (1-0)، بينما تفوق داماك على الخليج بهدفِيْن مقابل هدف واحد.