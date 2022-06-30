بعد التوقيع للتعاون.. نجم الشباب أول طلبات شاموسكا

وكشفت تقارير إعلامية أن النجم الشاب يقترب من الانضمام لصفوف التعاون، بعد توقيع البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الشباب السابق مع سكري القاسم.

وكشف التعاون، فِيْ بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ إنهاء التعاقد مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، ابتداء من صيف 2022، لفترة موسم رياضي واحد.

يعرف الجمهُور الرياضي السعودي شاموسكا منذ فترة سابقة قضاها مع الشباب، قبل إقالته من منصبه بعد خلافات مع الرئيس خالد البلطان.

كتب الإعلامي الرياضي أحمد رجب، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، مساء الأربعاء “باولينيو اللاعب الشاب قد يكون عقد شاموسكا الأول بعد توقيعه مع سكري القاسم”.

وتابع “شاموسكا مقتنع ويحب اللاعب البرازيلي باولو لوكاس دي باولا” باولينيو.

وخضع التعاون لتدريب الموسم الماضي حيث أشرف عليه ثلاثة مدربين هم المايسترو البريطاني وخوسيه البرتغالي والهُولندي جون بروم قبل أن ينهِيْ موسمهم الصعب فِيْ الدوري تحت قيادة المدرب السعودي محمد العبدلي الذي تمكن من البقاء فِيْ الجولات اللاحقة. .

أنهى نادي التعاون الموسم فِيْ المركز الحادي عشر على جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن، برصيد 34 نقطة متراكَمْة بفوزه فِيْ 7 مباريات وتعادل فِيْ 13 وخسر 10 مباريات وأحرز 43 هدفا واستقبل شباكه 48 نقطة.