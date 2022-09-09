تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد من تحقيق فوز صعب على حساب الرائد (1-0)، فِيْ المباراة التي واجهتهم مساء الجمعة، فِيْ اليوم الثالث من الدوري السعودي “روشن”. .

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وتمكن فريق كرة القدم الأول للاتحاد، مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، من البقاء دون أن تهتز شباكه فِيْ 3 مباريات، برصيد 7 نقاط، بفوزه على كل من العدالة والرائد، بالإضافة إلَّى التعادل مع الاتفاق.

بعد الرائد .. تعرف على مباراة الاتحاد القادمة فِيْ الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يخوض الاتحاد مباراته المقبلة فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي ضد الخليج، والتي نستعرضها فِيْ “السعودية الرياضية” تفاصيلها، فِيْ السطور التالية

– المنافس خليجي

الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

اليوم الخميس المقبل 15 سبتمبر

الساعة 2100 بتوقيت مكة المكرمة

– وضع الفريقين تمكن الاتحاد من الفوز على الرائد (1-0)، فِيْما سجل الخليج أولى نقاطه بالتعادل مع العدالة بطريقة سلبية.