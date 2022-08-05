بعد الرحيل.. قرار تاريخي من السومة “يفاجئ” الأهلي

اتخذ الأسطورة السوري، عمر السومة، قراراً تاريخياً، بعد “مغادرة” فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وانتقل السومة إلَّى فريق الفريق الأول لنادي العربي القطري. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2023.

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وصل رحيل الأسطورة السورية. بعد هبوط الراقي، لأول مرة فِيْ تاريخه، إلَّى الدوري الأصفر، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

* قرار تاريخي لعمر السومة

وبحسب الصحفِيْ الرياضي أحمد اللوقان، فإن عمر السومة “تخلى” عَنّْ الكثير من مستحقاته المالية المتأخرة للنادي الأهلي.

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وكشف اللوكان فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن هذا التصرف من السومة ؛ وصلت حالما تزامنت مع العربية القطرية. حيث لا يريد أن يسبب مشاكل مع الأهلي الذي قضى 8 سنوات فِيْ صفوفه.

جدير بالذكر أن السومة البالغ من العمر 33 عامًا لديه 12 مليون ريال “متأخرات مالية”، عَنّْ رواتب ومكافآت سابقة له مع الفريق.