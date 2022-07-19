بعد الزج باسمها.. عايدة رياض تكشف طبيعة علاقتها بنيرة أشرف

كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض، حَقيْقَة لقاءها بالطالبة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة التي اغتالها زميلها.

قال “رياض” لـ “العرب اليوم” إنه لم يقابل نيرة من قبل، ولم يمدحها، كَمْا كتب أحد “المنتجين” المسمى مؤمن نور على حسابه الشخصي بموقع فِيْسبوك، متسائلاً عَنّْ سبب سحب اسمه إلَّى حالات مثل هذه دون التحقق منها.

وكتب مؤمن نور أن الفنانة عايدة رياض التقت نيرة أشرف، وأبدت إعجابها بها كثيرا، قائلة إنها لا تصدق التشابه الكبير بينها وبين المتوفاة، عَنّْدما كانت ستلعب دور ابنة عايدة رياض فِيْ. فِيْلم غير مكتمل.

يشار إلَّى أن الجريمة التي وقعت فِيْ مدينة المنصورة صدمت الشارع المصري، بعد أن طعَنّْ الشاب زميله أمام الجمهُور أمام الجامعة ثم ذبحها.

وتستمر القضية فِيْ التفاعل مع المستجدات التي تظهر يوميًا، ومنها خالد عبد الرحمن محامي عائلة نيرة، وكشف تسجيلات صوتية أرسلها القاتل لوالد نيرة، ومنها تهديدات له ولابنته، قبل ارتكاب جريمة القتل البشعة. .

ووثقت التسجيلات نية القاتل الانتقام من الفتاة التي أحبها، لكنها رفضت تبادل مشاعرها معه، فطاردها وطاردها، مما دفع والدها إلَّى رفع شكوى ضدها فِيْ القضية الأولى، قسم شرطة المحلة. .

فِيْ إحدى تلك الرسائل الصوتية، قال القاتل مستهزئًا بوالد الفتاة الميتة مهددًا “أين أنت، قل لي أين أنت، أين أنت، وسآتي إليك”

كَمْا تضمنت الرسائل تهديدًا واضحًا من القاتل للفتاة وعائلتها، حيث هدد محمد عادل، بلهجة واضحة، والدها بدفع الثمن الباهظ قائلاً “ما فعلته ابنتك لن ينسى اليوم”. . بيني وبين ايامه.

كَمْا أرسل لها رسالة نصية منذ 3 أشهر على هاتفها المحمول، يهددها بقتلها وأنه لن يترك جزءًا من جسدها سليمًا.

وذكر أن القاتل اختار ترهِيْب الفتاة وقتلها معَنّْويا قبل أن يرتكب جريمته، مضيفا أن المتهم تبع نيرة 3 مرات لارتكاب جريمته وفشل مرتين لكنه نجح فِيْ المرة الثالثة.

فِيْ نفس السياق ؛ كشف أشرف الغريب والد نيرة قبل أيام عَنّْ تلقي ابنته هدير تهديدات بالقتل عبر فِيْسبوك من مجهُول.

قدم أشرف الغريب بلاغًا رسميًا للأجهزة الأمنية بعد أن تلقت ابنته هدير رسائل مسيئة من حساب شخص يُدعى “عمر” ووعدها بأنها ستواجه نفس مصير شقيقتها نيرة.

كَمْا أشار إلَّى أن الأسرة تعرضت للعديد من التهديدات والوصم منذ وقوع الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.