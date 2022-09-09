نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ الفوز بلقب كأس سوبر لوسيل، على حساب شقيقه المصري الزمالك، بعد فوزه بركلات الترجيح (4-1)، بعد التعادل بين الفريقين، بهدف لنفسه.

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تمكن الهلال من اختراق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو فِيْ الدقيقة 18، قبل أن يدرك الزمالك المصري التعادل لأحمد سيد زيزو ​​فِيْ الدقيقة 33، ثم استمر التعادل حتى الدقيقة 90.

بعد الزمالك .. تعرف على مباراة الهلال القادمة فِيْ الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يخوض الهلال مباراته المقبلة فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، أمام الوحدة، والتي نستعرضها فِيْ “السعودية الرياضية”، تفاصيلها، فِيْ السطور التالية

– المنافس الوحدة

الملعب الأمير فِيْصل بن فهد فِيْ العاصمة الرياض

اليوم الجمعة القادمة، 16 سبتمبر

الساعة 2100 بتوقيت مكة المكرمة

حالة الفريقين فاز الهلال للتو بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك، فِيْما فاز الوحدة أخيرًا على أبها (1-0).