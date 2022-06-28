بعد العثور علي جثتها.. شيماء جمال تتصدر تريند جوجل

قادت الإعلامية الراحلة شيماء جمال توجه جوجل، بعد العثور على جثتها اليوم الاثنين 27 يونيو مقتولة ودُفنت داخل فيلا بالقرب من قناة المنصورية ببدرشين.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً عن غياب مذيعة تليفزيونية على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، اسمها شيماء جمال، ووجدت التحقيقات أنها تقدم برنامج “المشاغبة”، وغابت. لمدة 7 أيام تقريبًا، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن التقرير صحيح.

اتضح أنها في آخر ظهور لها خرجت لشراء بعض المستلزمات مع زوجها وطلبت منه انتظارها حتى انتهاء أحد صالونات التجميل.

لاحظ زوجها تأخرها في العودة وإغلاق هاتفها، فذهب إلى مركز الشرطة، وكتب محضرًا بالحادثة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وسُمع أقوال عائلته والمقربين منه، للوقوف على ظروف وظروف غيابه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.