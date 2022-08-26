تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، مساء الجمعة، من تحقيق فوز على حساب مضيفه العدلة، (3-0)، فِيْ مباراة جمعتهم على ملعب سيوداد ديبورتيفا برينسيب عبد الله. بن جلوي فِيْ الأحساء، ضمن اليوم الأول لدوري مسابقات الروشان السعودي.

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يخوض الاتحاد مباراته الأولى فِيْ دوري “روشان” السعودي، موسم 2023، أمام العدالة الصاعد حديثاً من الدرجة الأولى، حيث التقى الفريقان على أرض مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية فِيْ المنطقة. الاحساء.

بعد العدالة .. تعرف على مباراة الاتحاد القادمة فِيْ الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يخوض الاتحاد مباراته المقبلة فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، أمام نادي الاتفاق، والتي نستعرضها فِيْ “السعودية الرياضية”، تفاصيلها، فِيْ السطور التالية

المنافس الاتفاق

الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

اليوم السبت 3 سبتمبر

الساعة 2100 بتوقيت مكة المكرمة

– وضع الفريقين انتصر الاتحاد على العدالة (3-0)، فِيْما خسر الاتفاق ببطاقتهم البرية الطائي (2-1).