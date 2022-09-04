بعد الفتح .. تعرف على مباراة الهلال القادمة فِيْ الدوري السعودي

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه الفاتح (1-0)، فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ. الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

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تمكن الهلال من حصد نقاط من الفاتح، عبر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو، الذي رفع رصيد كتيبة رامون دياز فِيْ الدوري السعودي الروشن، ليحصد المركز 9 من 3 مباريات.

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ومن المنتظر أن يخوض الهلال مباراته المقبلة فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، أمام الوحدة، والتي نستعرضها فِيْ “السعودية الرياضية”، تفاصيلها، فِيْ السطور التالية

– المنافس الوحدة

الملعب الأمير فِيْصل بن فهد فِيْ العاصمة الرياض

اليوم الجمعة 16 سبتمبر

التوقيت الساعة 2100 بتوقيت مكة المكرمة

– وضع الفريقين فوز الهلال على الفاتح فِيْ الجولة الثالثة (1-0)، فِيْما خسر الوحدة مباراته فِيْ الجولة الثانية أمام الرائد بهدف نظيف.

يشار إلَّى أن الهلال سيواجه الزمالك المصري، الجمعة المقبل، فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.